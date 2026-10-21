Βρούτσης για τις συλλήψεις στο μπάσκετ: «Να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η διερεύνηση ξεκίνησε από την ΕΠΑΘΛΑ»

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις σοβαρές εξελίξεις που έχουν ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ, οι οποίες έχουν προκαλέσει «σεισμικές δονήσεις» και έχουν απασχολήσει και την Ευρώπη. Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο των έξι ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί, αναδεικνύοντας την προσοχή με την οποία η Πολιτεία παρακολουθεί το ζήτημα. Ο κ. Βρούτσης εξέφρασε τη λύπη και τον προβληματισμό του για τις καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού αθλητισμού για τις εξελίξεις

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις που έχουν ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ. Το σκάνδαλο, το οποίο έχει προκαλέσει «σεισμικές δονήσεις» και έχει απασχολήσει και όλη την Ευρώπη με τα έξι εντάλματα σύλληψης, αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος της Πολιτείας. Ο κ. Βρούτσης εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον προβληματισμό του για τις καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι εν λόγω καταγγελίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα που κατέχουν θεσμικούς ρόλους τόσο στη διοίκηση όσο και στη διαιτησία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αυτή η διάσταση του ζητήματος προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς αφορά την καρδιά της λειτουργίας του αθλήματος στη χώρα.

Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και η ανακριτική διαδικασία

Σε ό,τι αφορά την πορεία της υπόθεσης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι αυτή βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε την απόλυτη εμπιστοσύνη της Πολιτείας στους θεσμούς της Δικαιοσύνης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα πράξει το καθήκον της.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους και την κοινή γνώμη να σεβαστούν την ανακριτική διαδικασία. Όπως επεσήμανε, η διαδικασία αυτή είναι μυστική και, ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένο να αναμένουμε με υπομονή τα πορίσματά της, χωρίς παρεμβάσεις ή εικασίες.

Ο ρόλος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από τις δηλώσεις του Υφυπουργού είναι ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από συγκεκριμένη ενέργεια. Συγκεκριμένα, η διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου του 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), η οποία αποτελεί έναν κρίσιμο μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο ρόλος της ΕΠΑΘΛΑ είναι η αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αθλητισμού.

Η λειτουργία των θεσμικών μηχανισμών ελέγχου

Η ενέργεια της ΕΠΑΘΛΑ, όπως εξήγησε ο Γιάννης Βρούτσης, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου που έχει δημιουργήσει η Πολιτεία λειτουργούν αποτελεσματικά. Η ύπαρξη και η ενεργοποίηση τέτοιων μηχανισμών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του αθλητισμού από φαινόμενα διαφθοράς.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία διαθέτει τόσο τα απαραίτητα εργαλεία όσο και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η παραπομπή τους στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Αρχές διαφάνειας και ισονομίας στον αθλητισμό

Ο Γιάννης Βρούτσης κατέληξε στις δηλώσεις του τονίζοντας τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός, όπως είπε, οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη στο κοινό και στους αθλητές, λειτουργώντας με απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε την ανάγκη ο αθλητισμός να διέπεται από ισονομία, όπου οι κανόνες ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως. Αυτή η αρχή, όπως τόνισε, αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας, η οποία οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή της για ένα υγιές και δίκαιο αθλητικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta