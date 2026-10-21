Το Ράλλυ Ντακάρ επιστρέφει στην Αφρική το 2027

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο Ράλλυ Ντακάρ του 2027, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε μεταβολή της τοποθεσίας διεξαγωγής του αγώνα. Η διοργάνωση προβλέπεται να επιστρέψει στην Αφρική, έπειτα από 19 χρόνια απουσίας, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη για τον θρυλικό αγώνα αντοχής.

Η μεταφορά του αγώνα και οι λόγοι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι διοργανωτές προετοιμάζουν τη μεταφορά του αγώνα από τη Σαουδική Αραβία στο Μαρόκο. Η απόφαση αυτή οφείλεται στην επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει τις επιλογές για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η εξέλιξη αυτή αφορά την 49η έκδοση του Ράλλυ Ντακάρ, το οποίο διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία από το 2020. Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την Amaury Sport Organisation (ASO), τρία πρόσωπα που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το νέο σχέδιο διεξαγωγής βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία.

Προηγουμένως, η ASO είχε εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της διαδρομής εντός της Σαουδικής Αραβίας, μεταφέροντας τον αγώνα βορειότερα. Ωστόσο, η κλιμάκωση των επιθέσεων σε πόλεις και υποδομές της χώρας φαίνεται ότι οδήγησε τους διοργανωτές στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης εκτός της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Η νέα διαδρομή και οι ημερομηνίες

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η διοργάνωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου, με έναν πρόλογο επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ως πιθανές χώρες για την έναρξη αναφέρονται η Ισπανία ή η Πορτογαλία, πριν οι συμμετέχοντες ταξιδέψουν στην Αφρική.

Στην αφρικανική ήπειρο, το Μαρόκο αναμένεται να φιλοξενήσει έως και 12 ειδικές διαδρομές του αγώνα. Ο τερματισμός του Ράλλυ Ντακάρ προγραμματίζεται για τις 22 Ιανουαρίου, γεγονός που συνεπάγεται αλλαγή στις αρχικές ημερομηνίες διεξαγωγής.

Το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε τη διεξαγωγή του Ντακάρ από την 1η έως τις 15 Ιανουαρίου, αποκλειστικά στη Σαουδική Αραβία. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είχαν οριστεί στην King Abdullah Economic City, με συνολικά 5.320 χιλιόμετρα χρονομετρημένων ειδικών διαδρομών.

Ιστορική αναδρομή στην Αφρική

Το Ράλλυ Ντακάρ γεννήθηκε το 1978, με την πρώτη διοργάνωση να ξεκινά από το Παρίσι. Η διαδρομή τότε διέσχιζε την έρημο Σαχάρα, με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Ντακάρ.

Για τρεις ολόκληρες δεκαετίες, η Αφρική αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του αγώνα. Οι αχανείς εκτάσεις, οι αμμόλοφοι και οι εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες της αφρικανικής ηπείρου καθιέρωσαν τον αγώνα ως μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αναμονή για επίσημες ανακοινώσεις

Προς το παρόν, η Amaury Sport Organisation (ASO), η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την αλλαγή της τοποθεσίας και των ημερομηνιών.

Η ανακοίνωση της οριστικής διαδρομής αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τον αγώνα, τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την 49η έκδοση του Ράλλυ Ντακάρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta