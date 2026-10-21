Μπόνγκα: «Είμαστε έτοιμοι 100%, νιώθω ωραία που επιστρέφω στη δράση»

Ο Ίζακ Μπόνγκα προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15, στο «T-Center», στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Γερμανός φόργουορντ, μιλώντας στο σάιτ της ομάδας, εστίασε στην ετοιμότητα του «τριφυλλιού», στην προσωπική του χαρά για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και στην πολύτιμη στήριξη του κόσμου.

Η ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και οι στόχοι της ομάδας

Ο Ίζακ Μπόνγκα υπογράμμισε την πλήρη ετοιμότητα της ομάδας του ενόψει του δύσκολου αγώνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι 100%». Παράλληλα, αναγνώρισε τη φύση των αγώνων της Ευρωλίγκας, τονίζοντας πως «κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολο», παρόλο που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Ο Γερμανός φόργουορντ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ήττα από τη Χάποελ, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την αντίδραση της ομάδας: «Χάσαμε εκείνο το παιχνίδι (Χάποελ), όμως πιστεύω έχουμε μια καλή ομάδα με πολλούς παίκτες με εξαιρετικό χαρακτήρα, οπότε σίγουρα θα αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο».

Ο Μπόνγκα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση και την προσαρμογή, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα». Περιέγραψε την καθημερινή προσπάθεια της ομάδας: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιούμε κάθε ημέρα που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο κόουτς να παίζουμε και να αποκτήσουμε καλύτερη αίσθηση του παιχνιδιού». Κατέληξε σε αυτό το σημείο, τονίζοντας: «Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα πάντα και κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι».

Η επιστροφή του Ίζακ Μπόνγκα στην αγωνιστική δράση

Ο ίδιος ο παίκτης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επάνοδό του στα παρκέ. «Νιώθω ωραία που επιστρέφω στην δράση», δήλωσε ο Μπόνγκα, εκφράζοντας την προσωπική του χαρά που βρίσκεται ξανά στο γήπεδο. Περιέγραψε την περίοδο της απουσίας του ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το να παρακολουθεί τους αγώνες από την εξέδρα ή τον πάγκο δεν είναι εύκολο.

Όπως εξήγησε, «το να βρίσκεσαι εκτός και να παρακολουθείς τους αγώνες είναι κάτι πολύ δύσκολο για κάποιον που αγαπάει πραγματικά να παίζει». Για αυτόν τον λόγο, η επιστροφή του στην ενεργό δράση και η δυνατότητα να συνεισφέρει ξανά στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού τον κάνει «χαρούμενο που επιστρέφω», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η σημασία της στήριξης του κόσμου και η προσαρμογή στο γήπεδο

Ο Ίζακ Μπόνγκα αναφέρθηκε εκτενώς στην αξία της στήριξης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για την ομάδα. «Σημαίνει πολλά η στήριξη και η αγάπη του κόσμου», υπογράμμισε ο Γερμανός φόργουορντ. Εξήγησε ότι η παρουσία και η ενθάρρυνση των φιλάθλων είναι κρίσιμη, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των αγώνων ή το τελικό σκορ. «Το να έχουμε αυτή την στήριξη ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και από το πώς είναι το σκορ, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς», δήλωσε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μπόνγκα εξέφρασε την πρόθεσή του να ανταποδώσουν οι παίκτες αυτή τη στήριξη στην αυριανή αναμέτρηση, προσφέροντας μια καλή εμφάνιση. Επιπλέον, μοιράστηκε την προσωπική του αίσθηση ότι αρχίζει να νιώθει όλο και πιο άνετα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. «Σίγουρα αρχίζω και νιώθω όλο και πιο άνετα εδώ και πιστεύω ότι με κάθε παιχνίδι που παίζουμε σε αυτό το γήπεδο αρχίζει να μου μοιάζει όλο και περισσότερο με το σπίτι μου!», κατέληξε, δείχνοντας την πλήρη προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta