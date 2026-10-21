Γιαννακόπουλος: «Οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, αναμένω την ανατροπή της ντροπής»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Instagram. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ, χαρακτηρίζοντας τη μέρα ως δικαίωσης και ανακούφισης. Στις δηλώσεις του, στάθηκε στα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια και τόνισε την προσδοκία του για την ανατροπή της ντροπής, μετά από όσα περιέγραψε ως καταστροφή, βρωμιά και κλοπή.

Η αίσθηση δικαίωσης και η οργή

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την αίσθηση που νιώθει, παρόμοια με κάθε υγιή φίλαθλο, μιλώντας για δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία και χαρά. Ωστόσο, παράλληλα, ανέφερε ότι νιώθει οργή, αναλογιζόμενος όσα έχει υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του «καθεστώτος» στον χώρο του μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μέτρησε «κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα» και «κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα». Επιπλέον, αναφέρθηκε σε «μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες» που δέχθηκε για την «κατακραυγή» του ενάντια σε όσα, όπως είπε, «όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα».

Δικαστικές διαμάχες και κατηγορίες

Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε ειδική αναφορά στις δικαστικές διαμάχες στις οποίες έχει εμπλακεί. Πιο πρόσφατα, του επιδόθηκε κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον του, η οποία αφορά ισχυρισμούς του κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι κρατά στα χέρια του μία ακόμα αθώωσή του σε μήνυση του Ολυμπιακού, η οποία σχετιζόταν με αναρτήσεις του κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Επίσης, έχει μπροστά του την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον του για σχόλια που έκανε εναντίον του Λιόλιου.

Καταγγελίες και «δολοφονία χαρακτήρα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι έχει δεχθεί περίπου πενήντα καταγγελίες από τον Ολυμπιακό, οι οποίες αφορούν τη δυσφήμηση που, κατά τους ισχυρισμούς τους, προκαλεί στο άθλημα. Αυτό συμβαίνει, όπως είπε, «κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες».

Περιέγραψε την κατάσταση ως «ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πουλημένα Μέσα, τίτλους με αίμα». Επίσης, αναφέρθηκε σε «τίτλους χαμένους που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους».

Προσδοκία για λογοδοσία και ανατροπή

Παρά την «εξάντληση» και την «απογοήτευση» που δήλωσε ότι ένιωσε, ο κύριος Γιαννακόπουλος τόνισε ότι δεν έχει παραιτηθεί. Επεσήμανε πως «οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις» και ότι «οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν».

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού παρακολουθεί «με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή την απουσία αυτών από όλους τους αρμόδιους και μη». Καταλήγοντας, εξέφρασε την προσδοκία του για «την ανατροπή της ντροπής», έστω και τώρα, «μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή». Τέλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι πιστεύουν πως θα τον εξαντλήσουν και ότι θεώρησαν πως θα «έπαιζαν με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta