«Σκανάρουν» κινητά, υπολογιστές και USB των 6 συλληφθέντων για τα στημένα στο μπάσκετ

Οι αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τις κατοικίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB και τάμπλετ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, καθώς η εξέτασή τους θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ρίξει φως σε επικοινωνίες και δεδομένα που ενδέχεται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση πράξεις.

Ψηφιακά πειστήρια στο μικροσκόπιο των αρχών

Νέος κύκλος ερευνών έχει ανοίξει, με επίκεντρο τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τις κατοικίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB και τάμπλετ, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς. Η διερεύνηση αυτού του υλικού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο της έρευνας, η οποία αφορά και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Το ψηφιακό αυτό υλικό αναμένεται να «σκαναριστεί» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να εισφέρουν νέα στοιχεία στην υπόθεση. Η εξέτασή του μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα ευρήματα, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ήδη συγκεντρωμένα στοιχεία και να συμβάλει στην πληρέστερη αποτύπωση των καταγγελλόμενων πρακτικών.

Εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και έρευνες

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος των έξι κατηγορουμένων, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Μοναδική δυσκολία παρουσιάστηκε στην περίπτωση του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος αρχικά δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ίδιος στις αρχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη επίσης η Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, οδηγούμενη στη ΓΑΔΑ. Παράλληλα με τις συλλήψεις, αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων, προχωρώντας στην κατάσχεση χρηματικών ποσών και ηλεκτρονικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Εντυπωσιακά χρηματικά ποσά σε κατοικίες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά. Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα αφορά την κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, όπου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά φέρονται να ήταν «παστωμένα» σε ερμάριο μέσα στο σπίτι του διαιτητή, με την προέλευσή τους να αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης.

Στην κατοικία του Βαγγέλη Λιόλιου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ σε μετρητά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό δεν αξιολογείται από μόνο του ως ιδιαίτερα αξιοσημείωτο εύρημα, σε αντίθεση με το μεγάλο ποσό που βρέθηκε στο σπίτι του Παπαπέτρου. Οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν την προέλευση των χρημάτων και τυχόν σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση πράξεις, καθώς η κατοχή τους δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Η σημασία της ψηφιακής ανάλυσης

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται πλέον στο ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε κατά τις κατ’ οίκον έρευνες. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα από τις κατοικίες των συλληφθέντων, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ και USB.

Η ανάλυση αυτού του υλικού αναμένεται να είναι καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσω αυτής, οι αρχές ελπίζουν να ανακαλύψουν επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις καταγγελλόμενες πρακτικές των «στημένων» αγώνων και να ενισχύσουν το αποδεικτικό υλικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis