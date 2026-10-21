Η έρευνα για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ επεκτείνεται σε βάθος δεκαετίας

Μία εκτεταμένη έρευνα των δικαστικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Περίπου 50 αγώνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο για ενδεχόμενη χειραγώγηση, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας. Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και πέντε ακόμη προσώπων.

Η έρευνα σε βάθος δεκαετίας

Η έρευνα των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο μπάσκετ εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας. Συγκεκριμένα, το χρονικό εύρος των υπό διερεύνηση περιστατικών για στήσιμο αγώνων καλύπτει την περίοδο από το 2016 έως το 2026. Αυτό το εκτεταμένο διάστημα καταδεικνύει την προσπάθεια των αρχών να εξετάσουν διεξοδικά καταγγελίες και στοιχεία που αφορούν αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, περίπου 50 αγώνες έχουν τεθεί υπό εξέταση. Οι δικαστικές αρχές συλλέγουν και αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία με στόχο να διαπιστώσουν την ύπαρξη αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων σε αυτές τις ενέργειες, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Οι κατηγορίες που αφορά η υπόθεση

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρωταθλημάτων και διοργανώσεων. Από τα εφηβικά πρωταθλήματα, όπου συμμετέχουν νεαροί αθλητές, μέχρι την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, την Α1, όλα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Αυτή η ευρεία κάλυψη υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος που διερευνάται και την προσπάθεια των δικαστικών αρχών να εξετάσουν κάθε πτυχή της φερόμενης χειραγώγησης. Η διεύρυνση της έρευνας σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση.

Η διεθνής διάσταση της υπόθεσης

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην έρευνα είναι η διεθνής της διάσταση. Μεταξύ των περίπου 50 αγώνων που ελέγχονται από τις δικαστικές αρχές, περιλαμβάνεται και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Το γεγονός αυτό διευρύνει το πεδίο της έρευνας πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η συμπερίληψη ενός αγώνα που έλαβε χώρα σε άλλη χώρα υποδηλώνει ότι η φερόμενη χειραγώγηση ενδέχεται να μην περιορίζεται μόνο σε εγχώριες διοργανώσεις. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν και αυτή τη διεθνή αναμέτρηση, προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν αξιόποινες πράξεις και την εμπλοκή προσώπων.

Συλλήψεις και ευρήματα

Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη από την αστυνομία. Η σύλληψη του κ. Λιόλιου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνδέονται με την εν εξελίξει έρευνα για τη χειραγώγηση αγώνων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, πάνω από 800.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι υπόπτου. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές, καθώς συνδέεται με την υπόθεση των φερόμενων αξιόποινων πράξεων.

Το έργο των δικαστικών αρχών

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν εντατικά το έργο τους, εξετάζοντας με προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων, μαρτυριών και άλλων στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.

Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρξαν αξιόποινες πράξεις και, εφόσον διαπιστωθούν, να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτές. Η δικαιοσύνη προχωρά με την εξέταση κάθε πτυχής της υπόθεσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis