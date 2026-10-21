Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις με πέντε απουσίες ενόψει Ατρομήτου

Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, έχοντας ως βασικό στόχο να πετύχει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τρεις συνεχόμενες νίκες. Η επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στις προπονήσεις συνοδεύτηκε, ωστόσο, από αρκετά αγωνιστικά ζητήματα, καθώς πέντε ποδοσφαιριστές απουσίασαν από το κανονικό πρόγραμμα, ακολουθώντας ατομικές ασκήσεις ή θεραπεία.

Επιστροφή στις προπονήσεις με στόχο το 3/3

Μετά τις δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Βόλο και Κηφισιά, ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις, θέλοντας να διατηρήσει το καλό μομέντουμ που έχει χτίσει μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προετοιμάζονται πλέον για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 19:30.

Η αναμέτρηση αυτή, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» για την περίοδο 2026-2027, προσφέρει την ευκαιρία στην ομάδα να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρεις διαδοχικές νίκες, ένα επίτευγμα που θα ενίσχυε σημαντικά την ψυχολογία και τη θέση της στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης της Τετάρτης

Η προπόνηση της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ένα σημαντικό στάδιο για την προετοιμασία του σώματος πριν από την κύρια προπόνηση.

Στη συνέχεια, οι παίκτες συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι γρήγορης μετάβασης, εστιάζοντας στην εναλλαγή από την άμυνα στην επίθεση και το αντίστροφο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικά μπλοκ υψηλής έντασης, τα οποία περιλάμβαναν ασκήσεις μεσαίας αριθμητικής σχέσης, στοχεύοντας στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής εφαρμογής.

Αγωνιστικά ζητήματα και απουσίες

Η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον Ατρόμητο σημαδεύτηκε από την παρουσία αρκετών αγωνιστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, πέντε ποδοσφαιριστές δεν συμμετείχαν στο πλήρες πρόγραμμα της ομάδας, ακολουθώντας ειδικά προγράμματα αποκατάστασης ή θεραπείας.

Οι Γιάννης Γιαννιώτας και Μάνου Γκαρθία συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Λορέν Μορόν και Ματάρ Τιάμ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Αυτές οι απουσίες δημιουργούν προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Η περίπτωση του Ομάρ Ρίτσαρντς

Ειδική περίπτωση αποτελεί ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος επίσης ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ένα χτύπημα στη μέση, το οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της προηγούμενης Κυριακής. Το χτύπημα αυτό, που χαρακτηρίστηκε ως «σουβενίρ», προήλθε από τον αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η κατάσταση του Ρίτσαρντς, όπως και των υπολοίπων τραυματιών, παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επάνοδό τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Επόμενη προπόνηση

Για την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί να ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Η προπόνηση θα είναι πρωινή και θα διεξαχθεί εκ νέου στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, συνεχίζοντας την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta