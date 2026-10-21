Η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή της για στημένους αγώνες

Η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από την έκδοση εντάλματος εις βάρος της, στο πλαίσιο της υπόθεσης των στημένων παιχνιδιών που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η κ. Τσαρούχα οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου και θα κρατηθεί σήμερα, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες για το σκάνδαλο. Όλοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Η σύλληψη και η άφιξη στη ΓΑΔΑ

Η Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είχε επιστρέψει από την Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν για αγώνα EuroCup. Συγκεκριμένα, η διεθνής διαιτητής είχε μεταβεί στην Τουρκία για να διαιτητεύσει την αναμέτρηση Τουρκ Τέλεκομ-Σιαουλάι.

Μετά τη σύλληψή της, η κ. Τσαρούχα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ. Η άφιξή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έγινε με συνοδεία αστυνομικών, χωρίς να της έχουν περαστεί χειροπέδες. Κατά τη μεταφορά της, φορούσε κουκούλα.

Το ένταλμα και οι κατηγορίες

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος της Βάσως Τσαρούχα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η ίδια κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αυτό το σκάνδαλο, το οποίο έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις και αντιδράσεις στον αθλητικό κόσμο.

Σε βάρος της κ. Τσαρούχα, καθώς και των υπόλοιπων έξι κατηγορουμένων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Οι διώξεις αυτές αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Η κράτηση των συλληφθέντων

Η Βάσω Τσαρούχα θα παραμείνει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Μαζί της κρατούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Η κράτηση γίνεται ενόψει της εμφάνισής τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου των στημένων παιχνιδιών, το οποίο έχει φέρει στο φως σοβαρές παραβάσεις και έχει οδηγήσει σε ποινικές διώξεις για συνολικά έξι άτομα.

Ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη

Όλοι οι συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς διαιτητή, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Εκεί, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πιθανό οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους για την υπεράσπισή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta