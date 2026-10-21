Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφεύγει στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση αντέδρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, μετά το σκάνδαλο που οδήγησε σε συλλήψεις προσώπων. Η πράσινη ΚΑΕ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας όσα εκλάπησαν από ένα «καθεστώς βρομιάς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Συλλήψεις για στημένους αγώνες και δωροδοκία

Το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων τεσσάρων ατόμων. Συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της υπόθεσης για στημένους αγώνες και δωροδοκία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και οι διαιτητές Τάσος Παπαπέτρου και Βάσω Τσαρούχα. Για τους συγκεκριμένους διαιτητές, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε εκφράσει πολλές φορές τα παράπονά της στο παρελθόν.

Μακροχρόνιες καταγγελίες για «τερατώδεις διαιτησίες»

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογραμμίζει ότι επί χρόνια υφίσταται «τερατώδεις διαιτησίες» από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα, σύμφωνα με την ΚΑΕ, ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, δημιουργώντας ένα σύστημα που η ομάδα χαρακτηρίζει «σάπιο» και που «βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ, το μπάσκετ».

Η ομάδα αναφέρει ότι μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα. Επίσης, κάνει λόγο για διαιτητές που «κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους» και «δε σέβονται το άθλημα».

Οι συνέπειες για τον Παναθηναϊκό

Λόγω αυτών των συνθηκών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνει ότι χάνει τίτλους και αναγκάζεται να παίζει κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της χρήματα. Επιπλέον, αναφέρει ότι πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα.

Οι πράσινοι τονίζουν ότι επιχειρήθηκε να εξουθενωθεί η ομάδα και να αντιστραφεί κάθε ιδανικό, λογική και πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, «ο Παναθηναϊκός δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο Παναθηναϊκός είναι αξία».

Η στοχοποίηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ομάδα υποστηρίζει ότι ο κ. Γιαννακόπουλος «στοχοποιήθηκε» και «κατασυκοφαντήθηκε» επειδή καταδικάζει δημοσίως και «κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν».

Περιγράφονται περιστατικά όπου του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, ενώ εμποδίστηκε ακόμη και από το να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα του. Η ΚΑΕ υπογραμμίζει ότι όσοι την υπηρετούν, υπερασπιζόμενοι τον Παναθηναϊκό, υπερασπίζονται την ιστορία, το τριφύλλι, το δίκαιο και τις αρχές του.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση των «κλεμμένων»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Στόχος της είναι να διεκδικήσει «όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».

Η ομάδα δηλώνει ότι το οφείλει στον κόσμο της, ο οποίος υπέμεινε αυτό το «μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση». Επίσης, το οφείλει στους αθλητές και προπονητές της, οι οποίοι «στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει ότι αυτή η προσφυγή θα αποτελέσει την «επόμενη νίκη» της απέναντι στο «καθεστώς».

Τέλος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Ieidiseis