Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ

Μια μεγάλη αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας αυτός, που θα είναι νοκ άουτ, προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Ο νικητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα έχει την ευκαιρία να διασταυρωθεί με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Final 4 της διοργάνωσης.

Η κλήρωση που ανέδειξε το ντέρμπι

Η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών έφερε αντιμέτωπους δύο από τους πιο ισχυρούς συλλόγους του ελληνικού αθλητισμού. Η διαδικασία της κλήρωσης, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθόρισε πως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα συναντηθούν σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Πρόκειται για ένα μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί πολύ νωρίς στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η συνάντηση των δύο ομάδων σε αυτό το στάδιο του θεσμού προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μία εκ των δύο θα αποκλειστεί από τη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου.

Το προφίλ της αναμέτρησης

Η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό σε έναν κρίσιμο νοκ άουτ αγώνα. Αυτή η αναμέτρηση στη φάση των «16» είναι καθοριστική, καθώς μόνο μία ομάδα θα συνεχίσει την πορεία της προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός εισέρχεται στη διοργάνωση ως ο κάτοχος του τίτλου, γεγονός που προσθέτει επιπλέον βάρος και προσδοκίες στην επικείμενη αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την πρόκριση στην επόμενη φάση, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του χάντμπολ.

Οι ημερομηνίες του αγώνα και η συνέχεια

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 12 ή 13 Δεκεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί μία από τις πρώτες μεγάλες δοκιμασίες για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο της φετινής κυπελλικής διοργάνωσης, με την πρόκριση να αποτελεί βασικό στόχο.

Η ομάδα που θα επικρατήσει σε αυτό το ντέρμπι θα προχωρήσει στην επόμενη φάση, όπου την περιμένει ήδη ένας ισχυρός αντίπαλος. Ο νικητής της αναμέτρησης θα διασταυρωθεί με τον ΠΑΟΚ, εξασφαλίζοντας μία θέση στον ημιτελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο δρόμος προς το Final 4

Η πορεία προς το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών περνάει μέσα από σκληρές αναμετρήσεις. Ο νικητής του ζευγαριού ΑΕΚ-Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την είσοδο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το Final 4, η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει οριστεί να διεξαχθεί μεταξύ 10 και 12 Απριλίου του 2027. Εκεί, οι τέσσερις καλύτερες ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο, με την αναμέτρηση ΑΕΚ-Ολυμπιακού να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση σε αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta