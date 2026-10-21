Υπόθεση για στημένα στο μπάσκετ: Τι θα γίνει με την προεδρία της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη Λιόλιου

Η σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, μαζί με άλλους πέντε παράγοντες, έχει προκαλέσει αναταραχή στα θεμέλια της Ομοσπονδίας. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες στο μπάσκετ, με έναν εκ των εμπλεκομένων να αναζητείται ακόμη από τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της διοικητικής λειτουργίας της ΕΟΚ και το μέλλον της ηγεσίας της.

Η αυριανή απολογία και οι δικαστικές εξελίξεις

Η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, αναμένεται να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης. Μαζί του θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι παράγοντες, των οποίων οι καταθέσεις θα διαμορφώσουν το τοπίο.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις περαιτέρω εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής του κ. Λιόλιου στην ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα σενάρια για την προεδρία της ΕΟΚ

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της ΕΟΚ αφεθεί ελεύθερος, ακόμη και με την επιβολή περιοριστικών όρων, η δυνατότητα να παραμείνει στη θέση του θα εξαρτηθεί από τις προβλεπόμενες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας. Θα εξεταστεί αν συντρέχει νόμιμο κώλυμα που να εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του.

Εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση αν αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του ή αν προκύψει οποιοσδήποτε άλλος λόγος που, βάσει του νόμου, απαγορεύει την άσκηση των προεδρικών καθηκόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τίθεται άμεσα ζήτημα αντικατάστασης του προέδρου, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Αυτοδίκαιη έκπτωση και νομικές προϋποθέσεις

Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα. Ειδικότερα, η έκδοση αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργήματα όπως η δωροδοκία ή η δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, αποτελεί έναν τέτοιο λόγο.

Επίσης, η επιβολή προσωρινής κράτησης μπορεί να επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Αυτές οι διατάξεις αποσκοπούν στη διαφάνεια και την ακεραιότητα του αθλητικού χώρου.

Η διαδικασία του διοικητικού συμβουλίου και ο ρόλος της ΓΓΑ

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για έκπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ έχει την υποχρέωση να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης. Αυτή η πράξη πρέπει να εκδοθεί εντός δεκαπέντε ημερών από τη στιγμή που το Δ.Σ. θα λάβει γνώση του σχετικού κωλύματος.

Αν η προβλεπόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς να ενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η αρμοδιότητα για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης μεταφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Οι συνέπειες που προβλέπονται για τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας εξαρτώνται από τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου.

Αναπλήρωση κενών θέσεων

Εφόσον οριστικοποιηθεί η έκπτωση του προέδρου, ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναπλήρωση των κενών θέσεων. Αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο σύμβουλο, με βάση τη σειρά εκλογής του στις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται εφόσον προβλέπεται ρητά από τις ισχύουσες διατάξεις και το καταστατικό της ΕΟΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki