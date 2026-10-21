Εντάλματα σύλληψης για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ: Πέντε συλλήψεις, αναζητείται ένας

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μετά την έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης. Μεταξύ των προσώπων που αφορούν τα εντάλματα είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος. Πέντε από τους έξι κατηγορουμένους έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι δικαστικές αρχές διερευνούν καταγγελίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Τα έξι εντάλματα σύλληψης αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας, καθώς και έναν επιχειρηματία και πρώην αθλητή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Αναστάσιο Πηλοΐδη, Ηλία Κορομηλά και Γιώργο Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πέντε από αυτούς έχουν συλληφθεί, ενώ ο Γιώργος Μαυραγάνης αναζητείται από τις αρχές. Η Βασιλική Τσαρούχα φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα του EuroCup την Τρίτη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον αρμόδιο ανακριτή.

Οι έξι διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία, με βάση τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας. Η έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται και με την εκτίμηση των δικαστικών αρχών ότι υπήρχε κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων, καθώς ορισμένοι από τους ελεγχόμενους εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού.

Τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο εντοπισμός μεγάλων χρηματικών ποσών κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι ενός διαιτητή στην Κατερίνη. Το ποσό αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δικαιολογείται από τα οικονομικά στοιχεία του προσώπου που ελέγχεται.

Επιπλέον, στο σπίτι του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, βρέθηκαν περίπου 7.500 ευρώ σε μετρητά. Τα συνολικά χρηματικά ευρήματα αποτελούν μέρος της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης για την υπόθεση των καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων.

Η αφετηρία της εισαγγελικής έρευνας

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης τον Απρίλιο του 2026, όταν υποβλήθηκε καταγγελία από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον ρόλο του προέδρου της. Μετά την αρχική αυτή καταγγελία, ακολούθησαν και άλλες καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, οι οποίες συνέβαλαν στην επέκταση της έρευνας.

Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε στην άσκηση ποινικών διώξεων για δωροδοκία και δωροληψία, κατά περίπτωση. Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες, καθώς δεν έγινε άρση απορρήτου. Η έρευνα βασίστηκε σε ένορκες καταθέσεις προσώπων που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Ο ρόλος των μαρτύρων-κλειδιά

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραμάτισαν δύο πρώην διαιτητές. Αυτοί προσήλθαν αυτοβούλως στις εισαγγελικές αρχές και κατέθεσαν όσα γνώριζαν για τις καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο μάρτυρες περιέγραψαν με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι συγκεκριμένες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάρτυρες παραδέχθηκαν ότι στο παρελθόν είχαν λάβει χρήματα προκειμένου να συμμετάσχουν σε χειραγώγηση αγώνων. Παρέδωσαν επίσης μηνύματα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Η αυτοβούλως παρεχόμενη συνεργασία τους με τις εισαγγελικές αρχές φέρεται να τους εξασφαλίζει απαλλαγή από ποινικές ευθύνες για τις πράξεις που κατήγγειλαν.

Το εύρος της έρευνας

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση περίπου 50 αγώνων μπάσκετ, οι οποίοι διεξήχθησαν από το 2016 έως το 2026. Στο επίκεντρο φέρονται να βρίσκονται αναμετρήσεις τόσο της πρώτης κατηγορίας όσο και άλλων διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, στις υπό διερεύνηση αναμετρήσεις περιλαμβάνονται παιχνίδια της Α1 και της Α2 κατηγορίας, καθώς και εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων.

Επιπροσθέτως, εξετάζεται και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Η εισαγγελική έρευνα ολοκληρώθηκε και ο εισαγγελέας κ. Γραμμένος άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των εμπλεκομένων, με τη δικογραφία να χρεώνεται σε ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής έκριναν ύποπτο φυγής τον κ. Λιόλιο και τους υπόλοιπους, καθώς φέρονται να είχαν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου από τον αθλητικό εισαγγελέα κ. Γραμμένο, στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν προσήλθαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos