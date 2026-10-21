Γιάρεμτσουκ: «Ήμουν εκτός ρόστερ όχι λόγω της ποιότητάς μου»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, επιθετικός του Ολυμπιακού, εκπροσώπησε τους παίκτες της ομάδας σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Σπάρτα Πράγας. Ο Ουκρανός φορ αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα για το Europa League, καθώς και στην προσωπική του παρουσία και την πορεία του στον σύλλογο των Πειραιωτών. Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στάθηκε στη δυσκολία του επερχόμενου αγώνα απέναντι στη Σπάρτα Πράγας, τονίζοντας τον σεβασμό που τρέφει η ομάδα για τους αντιπάλους. Περιέγραψε τη Σπάρτα ως μια δύσκολη ομάδα, με δυνατούς, ψηλούς και ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι διαθέτουν επίσης μια πολύ καλή άμυνα.

Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τους τρεις βαθμούς, ο Ουκρανός φορ επεσήμανε την ανάγκη για ένα παιχνίδι με ψυχή, υπομονή και πείνα. Κάλεσε την ομάδα να δώσει τα πάντα για να αντιμετωπίσει τους Τσέχους και να επιτύχει τον στόχο της νίκης.

Στόχος η τρίτη σερί νίκη και η προσωπική απόδοση

Ο Γιάρεμτσουκ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το πιο σημαντικό είναι η νίκη για την ομάδα, επισημαίνοντας πως μια τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Europa League θα είναι «καταπληκτικό» για τον σύλλογο. Ανέφερε επίσης τη δική του επιθυμία να σκοράρει, καθώς είναι φορ, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο αυτό ως «φανταστικό» για τον ίδιο.

Ο παίκτης υπογράμμισε τη δέσμευσή του να πιέσει, να τρέξει, να κρατήσει την μπάλα και να κάνει ποιοτική δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, αν συμβεί αυτό, τα γκολ θα έρθουν σύντομα, συνδέοντας την ατομική του απόδοση με τη συνολική προσπάθεια της ομάδας.

Ο Ουκρανός επιθετικός είχε σκοράρει ως αλλαγή σε προηγούμενες αναμετρήσεις με την Γιαγκελόνια και την Μπόντο. Τώρα, αναμένεται να ξεκινήσει ως βασικός στην αυριανή αναμέτρηση.

Η επιστροφή στο ρόστερ και η ψυχολογία

Σχετικά με την προσωπική του πορεία, ο Γιάρεμτσουκ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες βρισκόταν εκτός ρόστερ, ενώ πλέον είναι ξανά στην ομάδα με διαφορετική ψυχολογία. Δήλωσε ότι η απουσία του από το ρόστερ δεν οφειλόταν στην ποιότητά του, αλλά αποτελεί μέρος του ποδοσφαίρου.

Τόνισε την ανάγκη να είναι κανείς ειλικρινής με τον εαυτό του, να προπονείται σκληρά και να δίνει την καρδιά του. Υπογράμμισε επίσης την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, καθώς οι καταστάσεις μεταβάλλονται κάθε τρεις μέρες ή κάθε εβδομάδα.

Εμπιστοσύνη και συνεχόμενες νίκες

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του τεχνικού τιμ προς το πρόσωπό του, αναφέροντας ότι του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί και ότι κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτή η στήριξη έχει συμβάλει στην επανένταξή του και στην αλλαγή της ψυχολογίας του.

Αναφορικά με τις συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού, ο παίκτης δήλωσε ότι όταν αγωνίζεται κανείς σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να αναζητά κίνητρο, καθώς η νίκη αποτελεί διαρκή απαίτηση. Η ομάδα είναι έτοιμη για τον επόμενο αγώνα, και οι πρόσφατες επιτυχίες δεν είναι τυχαίες.

Ο Ουκρανός επιθετικός απέδωσε την καλή πορεία της ομάδας στην πολύ καλή δουλειά που κάνει το νέο τεχνικό τιμ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα στην ομάδα, κάτι που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta