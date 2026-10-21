Ο Αλγκουαθίλ για τον Μπέιλι: «Προπονείται με την ομάδα, δεν θέλουμε να βιαστούμε»

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της ομάδας του. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από τον αγώνα Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας, όπου ο τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των παικτών του. Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν η πορεία αποκατάστασης του έμπειρου εξτρέμ, Μπέιλι, και το κατά πόσο μπορεί να υπολογίζεται για τις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η πορεία αποκατάστασης του Μπέιλι

Σχετικά με τον Μπέιλι, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει πολλά για την περίπτωσή του. Ο Βάσκος προπονητής τόνισε ότι το προπονητικό επιτελείο και η ομάδα γνωρίζουν πλήρως το ιστορικό του τραυματισμού του ποδοσφαιριστή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Η ενημέρωση αυτή δόθηκε ως απάντηση στο ερώτημα αν ο Μπέιλι θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε ότι ο Μπέιλι προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό αποτελεί ένα θετικό σημάδι στην πορεία του προς την πλήρη επανένταξη. Ωστόσο, ο Αλγκουαθίλ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να βιαστούν με την επιστροφή του παίκτη στην αγωνιστική δράση. Η προσοχή και η υπομονή κρίνονται απαραίτητες σε τέτοιες περιπτώσεις.

Προτεραιότητα η αποφυγή ρίσκου

Η φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και του επιτελείου του είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποτροπή του τραυματισμού του Μπέιλι. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα περιμένει τις οδηγίες των γιατρών. Οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι καθοριστικές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επανένταξη του έμπειρου εξτρέμ σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η αναμονή των ιατρικών οδηγιών υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην υγεία και την πλήρη αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή. Η ομάδα θέλει να διασφαλίσει ότι ο Μπέιλι θα είναι σε άριστη κατάσταση όταν επιστρέψει στα επίσημα παιχνίδια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη αγωνιστική του παρουσία.

Μήνυμα προς τους φιλάθλους ενόψει του αγώνα

Εκτός από την κατάσταση των τραυματιών, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο προπονητής δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τον επικείμενο αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, όπου ο τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες γύρω από την αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός έδωσε μία ξεκάθαρη υπόσχεση προς τους φιλάθλους. Δεσμεύτηκε ότι όποιος παίκτης φοράει το σήμα του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπερασπιζόμενος το σήμα αυτό με πάθος και αφοσίωση. Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στο να διαβεβαιώσει τους υποστηρικτές της ομάδας για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών.

Η έμφαση στην υπεράσπιση του σήματος δείχνει τη σημασία που δίνει ο προπονητής στην ταυτότητα και τις αξίες του συλλόγου. Ο Αλγκουαθίλ θέλει οι παίκτες του να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αναμέτρηση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες ή τον αντίπαλο, προσφέροντας το μέγιστο δυνατό στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta