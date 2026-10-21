Ο Κβαρατσχέλια υπέστη ρήξη χιαστού και «έσπασε» τη σιωπή του

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για την κατάσταση της υγείας του. Ο Γεωργιανός εξτρέμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, ένα γεγονός που γνωστοποιήθηκε λίγη ώρα μετά τον τραυματισμό του. Ο διεθνής επιθετικός «έσπασε» τη σιωπή του, αναρτώντας ένα σπαρακτικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο τραυματισμός και η διάγνωση

Η είδηση της ρήξης χιαστού του Κβίτσα Κβαρατσχέλια ήρθε να επιβεβαιώσει τις αρχικές ανησυχίες, προκαλώντας απογοήτευση στους φίλους του ποδοσφαίρου και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης με την Μπαρτσελόνα, κρατώντας το γόνατό του.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται να γίνει από την επόμενη σεζόν, κάτι που τον θέτει εκτός των υποχρεώσεων της ομάδας του για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Το σπαρακτικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα

Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του πρόωρου φινάλε της σεζόν του, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Στο μήνυμά του, ο διεθνής επιθετικός αναρωτήθηκε «Γιατί σε μένα; Δεν ήμουν έτοιμος για αυτό», εκφράζοντας την έκπληξη και τον πόνο του για την αναποδιά.

Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τον ρώτησαν για αυτή την εξέλιξη, ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι αν όλοι οι ποδοσφαιριστές προσεύχονταν, τότε κάθε αγώνας θα τελείωνε ισόπαλος. Ο ίδιος, ωστόσο, τόνισε ότι πριν από κάθε παιχνίδι ζητά από τον Θεό να φύγει από το γήπεδο χωρίς τραυματισμό, κάτι που αυτή τη φορά δεν συνέβη.

Οι σκέψεις του για την προετοιμασία

Στο μήνυμά του, ο Κβαρατσχέλια εξέφρασε την απορία του για το γιατί συνέβη αυτό σε εκείνον, δεδομένου ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τον τραυματισμό. «Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στο μυαλό μου η ίδια ερώτηση: Γιατί σε μένα;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γεωργιανός επιθετικός υπογράμμισε την αφοσίωσή του στην προετοιμασία του, δηλώνοντας: «Δεν παρέλειψα ποτέ τίποτα από την προετοιμασία μου. Πιθανότατα είχα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στην καριέρα μου.» Πίστευε ότι ήταν προετοιμασμένος για τα πάντα, αλλά τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν.

Η πίστη και η υπόσχεση για επιστροφή

Παρά τον αρχικό του προβληματισμό, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια δήλωσε ότι συνειδητοποιεί πως «ο Θεός επέλεξε εμένα». Πρόσθεσε ότι αν με αυτόν τον τρόπο προστάτευσε άλλους ποδοσφαιριστές σε κάποιο άλλο γήπεδο, τότε είναι έτοιμος να περάσει τους μήνες που ακολουθούν γεμάτους δουλειά, πόνο και δάκρυα.

Ο ποδοσφαιριστής έστειλε ένα μήνυμα στους υποστηρικτές του, υποσχόμενος δυναμική επιστροφή. «Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψω πιο δυνατός για τους ανθρώπους μου, που πάντα με στηρίζουν. Δεν θα σας απογοητεύσω. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ούτε ένα δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας. Θα τα πούμε σύντομα» κατέληξε στο μήνυμά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta