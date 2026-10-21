Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων το 2029

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει για ακόμη μία φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων το 2029. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του ίδιου πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ το 2025, γεγονός που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη της World Aquatics στην Ελλάδα. Η χώρα μας αναλαμβάνει έτσι για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός για τον υγρό στίβο.

Η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη της World Aquatics

Η Ελλάδα έχει κερδίσει επανειλημμένα την εμπιστοσύνη της World Aquatics, λαμβάνοντας κάθε χρόνο το χρίσμα για τη φιλοξενία κορυφαίων αθλητικών ραντεβού. Η ανάθεση του παγκόσμιου πρωταθλήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων για το 2029 αποτελεί μία ακόμη απόδειξη αυτής της εμπιστοσύνης.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) είχε αναλάβει και φέρει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία την αντίστοιχη διοργάνωση το 2025. Τότε, στο ΟΑΚΑ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει θέαμα πολύ υψηλού επιπέδου από τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες.

Το μέλλον της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Αθήνα

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 13-15 ετών για τα κορίτσια και 13-16 ετών για τα αγόρια. Η Αθήνα θα αποτελέσει το σημείο όπου το μέλλον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κολύμβησης θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά του.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αναμένεται να λάμψουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διοργανώσεις του πλανήτη θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Η παρουσία τους αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα των φίλων του αθλήματος, προσφέροντας μοναδικές στιγμές.

Η δήλωση του προέδρου της ΚΟΕ

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανάληψη της διοργάνωσης. Στη δήλωσή του, τόνισε ότι η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για τα αθλήματα του υγρού στίβου, έχοντας δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις από προηγούμενες διοργανώσεις.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για τα αθλήματα του υγρού στίβου. Με τόσες αξέχαστες αναμνήσεις να έχουν δημιουργηθεί από την τελευταία φορά που φιλοξενήσαμε αυτή τη διοργάνωση, το 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε ξανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης παίδων-κορασίδων. Ανυπομονούμε να δούμε τα αστέρια του αύριο να μπαίνουν στο νερό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Σημαντικές διοργανώσεις υγρού στίβου στην Ελλάδα και τον κόσμο

Πέρα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων του 2029, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και άλλα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι το World Aquatics Water Polo Men’s and Women’s World Cup Final, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Στη διοργάνωση αυτή θα συμμετάσχουν οι οκτώ καλύτερες ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών του κόσμου. Πρόκειται για μια κορυφαία στιγμή για τον υγρό στίβο και ειδικότερα για την υδατοσφαίριση στην πατρίδα μας, τη σπουδαιότερη που θα φιλοξενήσει η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Από αυτή την κορυφαία διοργάνωση, που ανέλαβε η Ελλάδα, θα δοθεί από ένα εισιτήριο, ένα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Αυτά θα είναι μάλιστα τα πρώτα εισιτήρια που θα εξασφαλιστούν για τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο μεταξύ, η αντίστοιχη διοργάνωση καλλιτεχνικής κολύμβησης για το 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Κάλγκαρι του Καναδά, από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta