Ο Μπενχαμίν Γκαρέ μίλησε για την αγωνιστική του άνοδο και το μέλλον του στον Άρη

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στην επανεκκίνηση του Άρη μετά τη διακοπή, μίλησε για την προσωπική του άνοδο και τη συνεισφορά του στις δύο συνεχόμενες νίκες της ομάδας. Ο Αργεντίνος μέσος αναφέρθηκε επίσης στο ανοιχτό μέλλον του, καθώς ο δανεισμός του ολοκληρώνεται σύντομα, αφήνοντας την τελική απόφαση στη διοίκηση του συλλόγου. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της Media Day της ΠΑΕ Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η αγωνιστική επανεκκίνηση του Άρη

Ο Άρης έχει καταφέρει να σημειώσει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μετά την πρόσφατη διακοπή του πρωταθλήματος, γεγονός που έχει αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ ήταν καθοριστικός σε αυτή την πορεία, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στην αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο Elabet όσο και στον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Στο παιχνίδι εναντίον της Κηφισιάς, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής πέτυχε το γκολ που χάρισε στους «κιτρινόμαυρους» τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητά του. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει ένα θετικό μομέντουμ για τον σύλλογο.

Η προσωπική του άνοδος και η συνεισφορά του

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γκαρέ παραδέχτηκε ότι η απόδοσή του είχε περάσει από σκαμπανεβάσματα σε προηγούμενο διάστημα, μη βρίσκοντας το επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, στα δύο τελευταία παιχνίδια, η αγωνιστική του εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά, προσφέροντας ουσιαστική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Ξεκίνησα καλά και ήμουν σε έναν καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, κάποια παιχνίδια δεν πήγαν όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελα. Στα δύο τελευταία όμως βοήθησα με ασίστ και γκολ. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να κερδίζει η ομάδα και να βοηθάω όσο μπορώ».

Οι δηλώσεις για την ομάδα και τη διακοπή

Ο Γκαρέ υπογράμμισε τη σημασία των δύο νικών, δηλώνοντας: «Κάναμε δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Όταν κερδίζεις, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και στην καθημερινότητα της ομάδας. Έχουμε όμως πράγματα ακόμη να βελτιώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό που κρατάμε είναι οι έξι βαθμοί, καθώς αυτός ήταν ο στόχος μας. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και να μη σταματήσουμε, να συνεχίσουμε σε αυτό το momentum».

Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στον θετικό αντίκτυπο της τελευταίας διακοπής για την ομάδα. «Υπάρχουν διαφορές και στο ρόστερ. Η τελευταία διακοπή ήταν πολύ καλή για εμάς και δουλέψαμε όλοι μαζί, κάτι που μας βοήθησε να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα στο γήπεδο και να κάνουμε πράγματα που θέλει ο προπονητής. Αυτό φάνηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια», εξήγησε, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι στα αποδυτήρια υπάρχει συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το ανοιχτό μέλλον και ο δανεισμός

Το μέλλον του Μπενχαμίν Γκαρέ στον Άρη αποτελεί ένα από τα θέματα που απασχολούν, καθώς ο δανεισμός του από τη Βάσκο ντα Γκάμα ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Ο ίδιος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με την παραμονή του, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση δεν εξαρτάται από τον ίδιο.

«Ήρθα εδώ για να παίξω καλό ποδόσφαιρο και να βοηθήσω την ομάδα. Απολαμβάνω τη ζωή εδώ, σε μία καλή ομάδα και μία όμορφη πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «Δεν εξαρτάται από μένα, όμως, το αν θα μείνω αλλά από το κλαμπ και τον πρόεδρο».

Η οψιόν αγοράς και η απόφαση της διοίκησης

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε την ύπαρξη οψιόν αγοράς στο συμβόλαιό του, μεταθέτοντας ουσιαστικά το «μπαλάκι» στη διοίκηση του Άρη για την οριστική του απόκτηση. Από την πλευρά του, ο Γκαρέ ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να συνεχίσει να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα.

«Υπάρχει μία οψιόν αγοράς. Εγώ από την πλευρά μου θα δίνω το 100% για την ομάδα, να τη βοηθάω να κερδίζει. Αυτό έχω μόνο στο μυαλό μου και μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει», κατέληξε στις δηλώσεις του, δείχνοντας την αφοσίωσή του στους «κιτρινόμαυρους» για το διάστημα που παραμένει μέλος τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta