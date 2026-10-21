Οι δηλώσεις Νίστρουπ ενόψει του αγώνα Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο Καζακστάν, ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Καϊράτ Αλμάτι. Ο αγώνας, που διεξάγεται την Πέμπτη (22/10) στις 17:30 για τη 2η αγωνιστική του Conference League, βρήκε τον Δανό τεχνικό να αναλύει την αντίπαλο, να μιλά για τη διαχείριση του ρόστερ και να αναφέρεται στις απουσίες.

Η συνέντευξη Τύπου στο Καζακστάν

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων στο Καζακστάν. Μαζί του ήταν και ο παίκτης Καμαρά, αν και οι δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφορούσαν κυρίως τον Δανό τεχνικό. Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Αλμάτι, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ο προπονητής των «πρασίνων» εξέφρασε την άποψή του για την επικείμενη αναμέτρηση, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και της προσαρμογής της ομάδας του. Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τον αγώνα, δίνοντας το στίγμα για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση.

Η προσέγγιση του αγώνα με την Καϊράτ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε πως έχει ήδη εικόνα της Καϊράτ Αλμάτι, καθώς την αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο. Είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον σύλλογο αυτό και την προηγούμενη χρονιά, στα προκριματικά του Champions League, όταν ήταν προπονητής της Κοπεγχάγης. Παρά τις αλλαγές στο ρόστερ της Καϊράτ, ο Δανός τεχνικός έχει προβεί σε εκτενή ανάλυση της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Νίστρουπ, η Καϊράτ έχει παρουσιάσει καλή εικόνα τους τελευταίους μήνες, αν και η κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος φαντάζει δύσκολη, καθώς απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος. Ο προπονητής υπογράμμισε επίσης την ευρωπαϊκή εμπειρία που διαθέτει η Καϊράτ ως ομάδα. Για την αντιμετώπιση ποιοτικών παικτών, όπως ο Εντμίλσον που είχε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη, ο Νίστρουπ τόνισε την ανάγκη για μία επιθετική και συμπαγή άμυνα, ώστε να φτάσει η ομάδα στο πρέπον επίπεδο απόδοσης.

Ζητήματα ροτέισον και σταθερότητας

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε ότι βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία εκμάθησης της ομάδας και των παικτών του Παναθηναϊκού. Για τον λόγο αυτό, δεν αισθάνεται έτοιμος να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, μεγαλύτερο των τριών παικτών, καθώς δεν επιθυμεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του συνόλου. Η διατήρηση της σταθερότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον Δανό τεχνικό.

Ο προπονητής θα αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών μετά την προπόνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάκαμψη των σωμάτων και των πνευμάτων τους από το προηγούμενο παιχνίδι. Σημείωσε πως στον αγώνα με τον Αστέρα έγιναν τρεις αλλαγές και πως χρειάζεται να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τους παίκτες για να καθορίσει πόσες αλλαγές μπορούν να γίνονται από ματς σε ματς, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία.

Ανταγωνισμός και σκληρή δουλειά στο «τριφύλλι»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναγνώρισε ότι υπάρχουν παίκτες στην ομάδα που εργάζονται σκληρά και αξίζουν να αγωνίζονται περισσότερο. Ωστόσο, τόνισε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν την πραγματικότητα του Παναθηναϊκού, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι για το πού βρίσκονται και την ένταση του ανταγωνισμού.

Ο Δανός τεχνικός επισήμανε πως οι ποιοτικοί παίκτες είναι πλέον κοινό φαινόμενο σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης και της Ελλάδας, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Μπαρτόλο του Αστέρα. Αυτό καθιστά τον ανταγωνισμό εντός της ομάδας ακόμα πιο έντονο, με τους παίκτες να έχουν επιλέξει να αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις.

Σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες. Ο Νίστρουπ επιβεβαίωσε ότι οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός αποστολής για τον αγώνα της Πέμπτης. Ειδικά για τον Ουναΐ, ο Δανός προπονητής χαρακτήρισε την απουσία του ως τεράστια, καθώς πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

Ο Νίστρουπ εξέφρασε τη λύπη του για τον τραυματισμό του Μαροκινού παίκτη, δηλώνοντας ότι δεν το άξιζε. Πρόσθεσε ότι ο Ουναΐ θα πρέπει να δώσει τη μάχη του για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, με την ομάδα να είναι πρόθυμη να τον βοηθήσει με κάθε τρόπο. Παρά την απουσία του, ο προπονητής υπενθύμισε ότι η ομάδα είχε καλή απόδοση χωρίς αυτόν και την Κυριακή, και είναι δική του δουλειά να εξασφαλίσει ότι αυτό θα επαναληφθεί. Ευτυχώς, η απουσία του Γιάγκουσιτς δεν αναμένεται να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta