Γιαννακόπουλος: «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου» για τις εξελίξεις με Λιόλιο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προέβη σε δηλώσεις μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τοποθετήσεις του αφορούσαν τις τρέχουσες εξελίξεις που σημειώνονται στο ελληνικό μπάσκετ, με αφορμή και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου. Ο κ. Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τη μορφή των stories στο Instagram για να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα γεγονότα.

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού

Στις αναρτήσεις του, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε σε μία κατάσταση που χαρακτήρισε ως «πόλεμο». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου». Υπογράμμισε επίσης την πεποίθηση ορισμένων ότι θα μπορούσαν να επικρατήσουν σε αυτή την αντιπαράθεση, λέγοντας: «Νομίζατε ότι θα κερδίσετε».

Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε τις δηλώσεις του με έναν υπαινιγμό προς τους αποδέκτες των μηνυμάτων του, ρωτώντας: «Δεν ρωτάγατε;». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μία «ήττα», την οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να ανατρέψει άμεσα, συγκεκριμένα «τώρα 14:00», αλλά επέλεξε να την αφήσει ως έχει. «Μια ήττα και αυτή αν θέλω τώρα 14:00 την ανατρέπω, αλλά ασε την να κάθεται εκεί που είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκλήρωσε αυτό το μέρος της ανάρτησής του με έναν χαιρετισμό, λέγοντας: «Τα φιλάκια μου σε όλους σας», και πρόσθεσε ένα σχόλιο για το κάπνισμα: «Καπνίζεις, δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Δεν νομίζω να καπνίζεις, οπότε όλα καλά».

Αναφορά σε «λασπολογία» και «μείωση νικών»

Σε ένα δεύτερο μέρος των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την προσδοκία του για την τοποθέτηση συγκεκριμένων προσώπων. «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας από τις αρχές», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γιαννακόπουλος κατηγόρησε αυτά τα πρόσωπα για «λασπολογία» και για «μείωση των νικών μας, των πρωταθλημάτων μας». Επίσης, τους απέδωσε την πρακτική να «φεύγουν εν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων». Τέλος, τόνισε ότι αναμένει να δει «με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα», αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Το πλαίσιο των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

Οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έρχονται σε ένα διάστημα όπου το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου αποτελεί ένα από τα βασικά γεγονότα που σηματοδοτούν αυτή την περίοδο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει δημόσια τη θέση του και τις προσδοκίες του σχετικά με την αντίδραση άλλων παραγόντων του αθλήματος.

Η ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου μέσω Instagram stories, αποτελεί μέρος της ευρύτερης συζήτησης και των αντιδράσεων που προκαλούν οι πρόσφατες εξελίξεις. Οι δηλώσεις του εστιάζουν τόσο στην προσωπική του στάση απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως «πόλεμο», όσο και στην κριτική του προς όσους, κατά τη γνώμη του, έχουν υπονομεύσει τις επιτυχίες της ομάδας του στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta