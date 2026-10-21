Νικολακόπουλος: «Καλύτερα ο Ολυμπιακός με ξένους διαιτητές» μετά τις εξελίξεις στην ΕΟΚ

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με επίκεντρο τη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, κατόπιν εντάλματος. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμα έξι άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) για να καταθέσουν. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν συζητήσεις σχετικά με τη διαιτησία στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να εκφράζει την άποψη ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα ωφελούνταν από τον αποκλειστικό ορισμό ξένων διαιτητών στα παιχνίδια του.

Οι συλλήψεις στην ΕΟΚ

Σημαντικές αναταράξεις προκαλούνται στο ελληνικό μπάσκετ μετά τη γνωστοποίηση των συλλήψεων που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Η σύλληψη του κ. Λιόλιου πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις εξελίξεις που αφορούν την ομοσπονδία και τον χώρο του αθλήματος.

Παράλληλα με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, συνελήφθησαν και άλλα έξι άτομα. Όλες οι συλλήψεις έγιναν με τη διαδικασία του αυτοφώρου, γεγονός που υποδηλώνει την άμεση αντίδραση των αρχών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, όπου αναμένεται να καταθέσουν σχετικά με τις υποθέσεις για τις οποίες συνελήφθησαν.

Η τοποθέτηση του Κώστα Νικολακόπουλου

Με αφορμή αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, ο Κώστας Νικολακόπουλος προέβη σε μια τοποθέτηση που αφορά τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ. Στο πλαίσιο της εκπομπής Galacticos by ELABET, ο κ. Νικολακόπουλος εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί, εστιάζοντας στον τρόπο ορισμού των διαιτητών.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Νικολακόπουλος υποστήριξε πως θα ήταν καλύτερες οι συνθήκες για τον μπασκετικό Ολυμπιακό εάν στα παιχνίδια του ορίζονταν μόνο ξένοι διαιτητές. Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε συνέχεια των συζητήσεων που αφορούν την ποιότητα και την αμεροληψία της διαιτησίας στο ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο.

Οι επιδόσεις του Ολυμπιακού με ξένους ρέφερι

Προκειμένου να στηρίξει την άποψή του, ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Σημείωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, έχουν επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις όταν οι αγώνες τους διευθύνονται από ξένους ρέφερι. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει το επιχείρημα περί ευνοϊκότερων συνθηκών.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Νικολακόπουλος τόνισε ότι με ξένους διαιτητές, ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει 20 νίκες σε σύνολο 21 αγώνων που έχει δώσει. Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό νικών αποτελεί βασικό επιχείρημα στην τοποθέτησή του, αναδεικνύοντας τη διαφορά που παρατηρείται στις επιδόσεις της ομάδας ανάλογα με την προέλευση των διαιτητών.

Συζητήσεις για τη διαιτησία στο πρωτάθλημα

Οι συζητήσεις γύρω από τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ εντάθηκαν μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Οι Galacticos by ELABET, στο πλαίσιο της εκπομπής τους, σχολίασαν εκτενώς το τι συμβαίνει όσον αφορά τους Έλληνες διαιτητές τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των διαιτητικών αποφάσεων αποτελούν διαχρονικά θέματα συζήτησης στον αθλητικό χώρο.

Η άποψη του Κώστα Νικολακόπουλου, ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν καλύτερα με ξένους διαιτητές, προστίθεται σε αυτόν τον διάλογο, αναδεικνύοντας μια συγκεκριμένη οπτική γωνία για το πώς η σύνθεση των διαιτητικών ομάδων μπορεί να επηρεάσει την πορεία και τα αποτελέσματα των αγώνων. Η δήλωση αυτή έρχεται να συμπληρώσει το τοπίο των αντιδράσεων και των σχολίων που προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta