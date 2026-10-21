Ο Ομπράντοβιτς για την Μπασκόνια, τους τραυματισμούς και τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφήνει πίσω του την ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ και στρέφει την προσοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Μπασκόνια. Η αναμέτρηση αυτή, που θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου στις 21:15, εντάσσεται στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague. Ενόψει του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε δηλώσεις στην media day του συλλόγου, αναλύοντας την κατάσταση της ομάδας και τις προσδοκίες.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια

Το «τριφύλλι» επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρόσφατη ήττα και να διευρύνει το ρεκόρ του σε 6-1 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει το είδος του παιχνιδιού που αναμένει απέναντι στην Μπασκόνια, μια ομάδα που δεν θεωρείται παραδοσιακά διεκδικήτρια της EuroLeague.

Ο προπονητής τόνισε ότι είναι θέμα σεβασμού, αρχικά προς τους ίδιους τους παίκτες. Σημείωσε ότι η Μπασκόνια έχει αλλάξει προπονητή, με τον κόουτς Περάσοβιτς να έχει αναλάβει τα ηνία, κάτι που αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο Παναθηναϊκός έχει δείγματα από τα δύο τελευταία παιχνίδια που έπαιξαν οι Βάσκοι υπό τις οδηγίες του νέου τους τεχνικού. Ο κ. Ομπράντοβιτς ανέφερε πως ο Περάσοβιτς προσπάθησε να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού τους παραμένει προφανής και μοιάζει πολύ με το στυλ των ισπανικών ομάδων.

Τα νέα για τους τραυματισμούς και η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ

Στο πλαίσιο της media day, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση των παικτών της ομάδας, δίνοντας πληροφορίες για τους τραυματίες και τους διαθέσιμους για τον επερχόμενο αγώνα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δύο παίκτες βρίσκονται εκτός προπονήσεων: ο Μαντζούκας και ο Ρόγκαβόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας ξεκουράστηκαν, είναι σε καλή κατάσταση και προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ενός εκ των βασικών στελεχών του Παναθηναϊκού. Ο κ. Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι ο Λεσόρ είναι «κάτι παραπάνω από καλά». Πρόσθεσε ότι προπονήθηκε κανονικά, όλα είναι μια χαρά και δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα, καθησυχάζοντας έτσι για την παρουσία του στον αγώνα.

Οι επιστροφές των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε επίσης για τις επιστροφές δύο σημαντικών παικτών, του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα, οι οποίοι επανέρχονται στην αγωνιστική δράση. Ερωτηθείς πόσο περίπλοκο είναι το γεγονός ότι ο Σλούκας και ο Ναν επέστρεψαν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απάντησε ότι «δεν είναι εύκολο». Ωστόσο, τόνισε ότι «αυτή είναι η κατάσταση και δεν θα παραπονεθούμε γι' αυτό», υποδεικνύοντας την πρόθεση της ομάδας να προσαρμοστεί στις συνθήκες.

Οι επιστροφές αυτές απαιτούν χρόνο για να επαναληφθούν πράγματα στην τακτική, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Το θετικό, σύμφωνα με τον προπονητή, είναι ότι πρόκειται για έμπειρους παίκτες που ξέρουν πώς να αντιδράσουν και να ενσωματωθούν ξανά στο σύστημα της ομάδας.

Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την απόδοση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει τι θα βελτίωνε από την πρώτη ήττα της σεζόν κόντρα στη Χάποελ. Ο ίδιος εξήγησε ότι ο δικός του τρόπος σκέψης για το μπάσκετ είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που εστιάζει αποκλειστικά στο αποτέλεσμα. «Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή αν χάνεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι που κερδίζει μια ομάδα, υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και να βελτιωθούν.

Ο προπονητής περιέγραψε την προσέγγισή του ως «καθημερινή δουλειά», δηλώνοντας ότι η ομάδα θα συνεχίσει να δουλεύει σκληρά κάθε μέρα για να γίνεται καλύτερη. Η επιστροφή παικτών απαιτεί χρόνο για την επανάληψη τακτικών στοιχείων. Ο κ. Ομπράντοβιτς κατέληξε στη δήλωσή του τονίζοντας: «Δεν έχει σημασία, λοιπόν, αν χάσαμε ή αν κερδίσαμε ένα ματς· σημασία έχει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο ικανοποιημένος είναι από την μέχρι τώρα απόδοση της ομάδας στη σεζόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν σαφής και λιτός. Απάντησε με δύο λέξεις: «Πολύ ικανοποιημένος». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την εκτίμησή του για την προσπάθεια και την πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR έως τώρα, παρά την πρόσφατη ήττα.

Με πληροφορίες από: Athletiko