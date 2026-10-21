Η Ντόρτμουντ απαγόρευσε στους παίκτες της να κάνουν ντους στα αποδυτήρια της Σαμπάχ

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ απαγόρευσε στους ποδοσφαιριστές της να κάνουν ντους στα αποδυτήρια της Σαμπάχ, της πρωταθλήτριας Αζερμπαϊτζάν, μετά τον αγώνα των δύο ομάδων. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του κινδύνου εμφάνισης της νόσου των Λεγεωνάριων, με αποτέλεσμα οι παίκτες να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους για να πλυθούν.

Το ταξίδι στο Μπακού και η αγωνιστική επικράτηση

Η γερμανική ομάδα ταξίδεψε στις 20 Οκτωβρίου στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τοπική Σαμπάχ. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ποδοσφαίρου.

Στην αναμέτρηση αυτή, η Ντόρτμουντ κατάφερε να επικρατήσει της Σαμπάχ με σκορ 2-1. Αυτή η νίκη ήταν η δεύτερη για τους Βεστφαλούς σε σύνολο τριών αγώνων που έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση, ενισχύοντας τη θέση τους στον όμιλο.

Η οδηγία για την αποφυγή των ντους

Παρά την αγωνιστική επιτυχία, η αποστολή της Ντόρτμουντ επέστρεψε εσπευσμένα στο ξενοδοχείο της, με τους παίκτες να παραμένουν ιδρωμένοι και φορώντας ακόμα τις εμφανίσεις τους. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα «Bild», η διοίκηση του συλλόγου είχε δώσει σαφή εντολή να αποφευχθούν τα ντους στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού.

Ο λόγος αυτής της οδηγίας ήταν ένα ύποπτο κρούσμα της νόσου των Λεγεωνάριων. Πρόκειται για ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική λοίμωξη και το οποίο συνδέεται με την αβέβαιη κατάσταση των σωλήνων ύδρευσης.

Οι δηλώσεις από το στρατόπεδο της Ντόρτμουντ

Ο προπονητής των Γερμανών, Νίκο Κόβατς, επιβεβαίωσε την οδηγία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ούτε εμείς κάναμε ντους εδώ μετά την προπόνηση στις 19 Οκτωβρίου. Μας είπαν να μην κάνουμε ντους εδώ, αλλά στο ξενοδοχείο. Εξ ου και η γρήγορη επιστροφή μας στο ξενοδοχείο».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Νιλς-Όλε Μπουκ, σχολίασε με νόημα την κατάσταση: «Βρήκα τα ντους του ξενοδοχείου λίγο πιο ωραία. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί το λέω αυτό. Τα ντους εδώ δεν είναι και τόσο καλά».

Αντιδράσεις και αντικρούσεις από τη Σαμπάχ

Παρά τις ανησυχίες της Ντόρτμουντ, φωτογραφίες των αποδυτηρίων του σταδίου του Μπακού που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δεν έδειχναν κάτι οπτικά εντυπωσιακό ή προβληματικό. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές της Σαμπάχ επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος στις σωληνώσεις του γηπέδου.

Ο Γερμανός εξτρέμ της Σαμπάχ, Τζόι-Λανς Μίκελς, μίλησε στο Sky Sports Germany, εκφράζοντας την άγνοιά του για το υποτιθέμενο πρόβλημα. «Δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Μπουρούσια για τίποτα», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης: «Κάναμε ντους εκεί την περασμένη εβδομάδα πριν από τον αγώνα με τη Σλάβια Πράγας. Τα ντους είναι υπέροχα και δεν είναι κρύο νερό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta