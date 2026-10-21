Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος για υπόθεση στημένων αγώνων

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και άλλα στελέχη της ομοσπονδίας. Ο κ. Λιόλιος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ευρείας εισαγγελικής έρευνας που αφορά υπόθεση στημένων αγώνων. Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ αποτελεί μέρος της εκτέλεσης συνολικά έξι ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί για την υπόθεση αυτή.

Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ και άλλων προσώπων

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει ήδη συλληφθεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαζί με άλλα τρία από τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα. Συνολικά, έξι εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί, ενώ άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν μαζί με τον κ. Λιόλιο.

Τα εντάλματα αυτά αφορούν τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ένα μέλος της ομοσπονδίας, έναν εξωδιοικητικό συνεργάτη, καθώς και διαιτητές. Η διαδικασία εκτέλεσης των ενταλμάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στον αθλητικό χώρο.

Η εισαγγελική έρευνα για τα στημένα παιχνίδια

Η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, διεξάγεται από τον εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολο Γραμμένο. Η έρευνα αυτή αφορά υπόθεση στημένων αγώνων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των καταγγελιών σχετίζεται με αγώνες που διεξήχθησαν σε προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, βρίσκονται σε εξέλιξη και κατ’ οίκον έρευνες. Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν το βάθος και την έκταση της εισαγγελικής διερεύνησης, η οποία έχει ως στόχο τη διαλεύκανση των φερόμενων παρατυπιών στον χώρο του μπάσκετ.

Οι ύποπτοι και οι λόγοι έκδοσης των ενταλμάτων

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς είχε κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα για να απολογηθεί ως ύποπτος για την υπόθεση των στημένων αγώνων. Μαζί του είχαν κληθεί και άλλοι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παράγοντα και δύο εν ενεργεία διεθνών διαιτητών, οι οποίοι θεωρούνται κορυφαίοι στον χώρο τους. Στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνεται και ένας τρίτος διαιτητής, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της περσινής σεζόν.

Η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προέκυψε από το γεγονός ότι κανείς τους δεν προσήλθε να απολογηθεί, παρά τις κλήσεις του εισαγγελέα. Αυτή η μη προσέλευση οδήγησε στην απόφαση για την άμεση σύλληψή τους.

Η διαδικασία μετά τις συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, θα οδηγηθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Εκεί θα δώσουν κατάθεση για την υπόθεση.

Στη συνέχεια, την επόμενη ημέρα, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα προφυλακιστούν ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.

Το εύρος της υπόθεσης και οι προηγούμενες διοικήσεις

Πέρα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί ή συλληφθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση των στημένων αγώνων εμπλέκονται και παράγοντες από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ. Αυτό υποδηλώνει ότι η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα προσώπων και χρονικών περιόδων.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των καταγγελιών που εξετάζονται από τον αθλητικό εισαγγελέα αφορά συγκεκριμένα αγώνες που διεξήχθησαν σε προηγούμενα έτη, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki