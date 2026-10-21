Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός ξεκινούν την πορεία τους στα προκριματικά του Conference Cup

Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός ετοιμάζονται για την έναρξη της ευρωπαϊκής τους πορείας στα προκριματικά του Conference Cup. Οι αγώνες που θα κρίνουν την πρόκριση θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Και οι δύο ελληνικές ομάδες στοχεύουν στην πρόκριση από τους ομίλους τους, σηματοδοτώντας την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων για τη φετινή διοργάνωση.

Οι ελληνικές ομάδες και οι όμιλοι

Ο Πανιώνιος θα λάβει μέρος στον Β' Όμιλο των προκριματικών του Conference Cup. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς οι αγώνες του ομίλου θα φιλοξενηθούν στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Αυτό προσφέρει στον Πανιώνιο μια σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει δυναμικά την προσπάθειά του μπροστά στο κοινό του.

Από την άλλη πλευρά, ο Υδραϊκός θα αγωνιστεί στον Α' Όμιλο της ίδιας διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στην Κροατία, όπου οι αναμετρήσεις του ομίλου θα διεξαχθούν στην πόλη Σίμπενικ. Ο Υδραϊκός καλείται να δώσει τη μάχη της πρόκρισης μακριά από τη χώρα του, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των εκτός έδρας αγώνων και διεκδικώντας ένα από τα εισιτήρια για την επόμενη φάση.

Η δομή των προκριματικών

Συνολικά, 23 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα λάβουν μέρος στους προκριματικούς ομίλους του Conference Cup. Αυτές οι ομάδες έχουν κατανεμηθεί σε πέντε διαφορετικούς ομίλους, από τους οποίους θα προκύψουν οι ομάδες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η φάση των προκριματικών είναι κρίσιμη για την πορεία όλων των συμμετεχόντων, καθώς καθορίζει τη συνέχεια των ευρωπαϊκών τους φιλοδοξιών.

Για να εξασφαλίσουν την πρόκριση, τόσο ο Πανιώνιος όσο και ο Υδραϊκός θα πρέπει να τερματίσουν σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αγώνας έχει τη δική του σημασία, καθώς η συγκομιδή βαθμών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της συνέχειας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η επίδοση σε αυτή τη φάση είναι καθοριστική για την πορεία τους.

Ποιος συνεχίζει στη διοργάνωση

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων, 14 ομάδες θα καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση του Conference Cup. Αυτές οι 14 ομάδες θα είναι εκείνες που θα έχουν επιτύχει να βρεθούν στις τρεις πρώτες θέσεις των πέντε ομίλων, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω στη διοργάνωση.

Οι προκριθείσες 14 ομάδες δεν θα είναι οι μόνες που θα στελεχώσουν την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σε αυτές θα προστεθούν και άλλες 10 ομάδες, οι οποίες αποκλείστηκαν από τα προκριματικά του Euro Cup. Αυτή η διαδικασία ενώνει τις δύο διοργανώσεις σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία σε συλλόγους που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο Euro Cup.

Μεταξύ των 10 ομάδων που αποκλείστηκαν από τα προκριματικά του Euro Cup και θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference Cup, συγκαταλέγεται και η ελληνική ομάδα της Βουλιαγμένης. Η παρουσία της Βουλιαγμένης προσθέτει ένα επιπλέον ελληνικό ενδιαφέρον στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ανεξάρτητα από την πορεία του Πανιωνίου και του Υδραϊκού στους δικούς τους προκριματικούς ομίλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta