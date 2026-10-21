Παναθηναϊκός: Ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων για ΑΕΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας με πακέτο combo

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της online προπώλησης εισιτηρίων για δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους αγώνες απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τη League Phase του Conference League. Οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ένα ειδικό combo πακέτο, το οποίο προσφέρει χαμηλότερη συνολική τιμή σε σύγκριση με την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00.

Οι επερχόμενες αναμετρήσεις στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε ένα ντέρμπι κορυφής, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Η αναμέτρηση αυτή, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου, με τους «Πράσινους» να υποδέχονται την αντίπαλό τους στην έδρα τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, η ομάδα θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ. Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στη League Phase του Conference League, αποτελώντας ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Η δυνατότητα του combo πακέτου για τους φιλάθλους

Για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αυτές σημαντικές αναμετρήσεις, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει την επιλογή του Combo Πακέτου. Αυτό το ειδικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει εισιτήρια και για τους δύο αγώνες, θα τεθεί σε κυκλοφορία ταυτόχρονα με τα μεμονωμένα εισιτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης εξασφάλισης θέσεων.

Η αγορά του Combo Πακέτου παρέχει ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα, καθώς η συνολική τιμή του είναι χαμηλότερη σε σχέση με την αγορά δύο ξεχωριστών εισιτηρίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και στα δύο παιχνίδια με πιο συμφέρουσα τιμή, υποστηρίζοντας την ομάδα σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις.

Διαδικασία αγοράς και απαραίτητα στοιχεία για την προπώληση

Η προπώληση των εισιτηρίων, τόσο των μεμονωμένων για κάθε αγώνα όσο και του Combo Πακέτου, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά online. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, εξασφαλίζοντας έτσι την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα της αγοράς τους.

Για την ολοκλήρωση κάθε αγοράς εισιτηρίου, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του πλήρους ονοματεπωνύμου του φιλάθλου, καθώς και του αριθμού ΑΜΚΑ του. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την ταυτοποίηση και την ασφάλεια των παρευρισκομένων στο γήπεδο.

Είσοδος στο γήπεδο και ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο για τους κατόχους εισιτηρίων θα γίνεται μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο και να την έχουν έτοιμη για χρήση κατά την προσέλευσή τους. Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να προβούν στην εγκατάσταση της εφαρμογής εγκαίρως, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις και προβλήματα στην είσοδο.

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Για την εφαρμογή αυτής της έκπτωσης, απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυν tickets@pao.gr, ώστε να γίνει η απαραίτητη επαλήθευση.

Ενίσχυση του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω των εισιτηρίων

Στις τελικές τιμές των εισιτηρίων που διατίθενται, περιλαμβάνεται ένα ποσό ενίσχυσης υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο. Το ποσό αυτό, το οποίο συμβάλλει στην υποστήριξη του ερασιτέχνη συλλόγου, ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά εισιτήριο.

Στην περίπτωση που κάποιος φίλαθλος επιλέξει την αγορά του Combo Πακέτου, η συνολική ενίσχυση προς τον Παναθηναϊκό Α.Ο. διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πακέτο αφορά και τις δύο αναμετρήσεις, με την ενίσχυση να υπολογίζεται για κάθε ένα από τα δύο εισιτήρια που περιλαμβάνει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta