Αστέρας Τρίπολης: Δωρεάν είσοδος για τις γυναίκες στον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο Αστέρας AKTOR προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία, προσφέροντας δωρεάν είσοδο σε όλες τις γυναίκες για τον επικείμενο αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα της Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 19:30.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου του Μαστού, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου.

Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Ο Αστέρας AKTOR τιμά την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου. Με αφορμή αυτή την ημέρα, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την παροχή ελεύθερης εισόδου για όλες τις γυναίκες.

Η ομάδα στηρίζει ενεργά τη μάχη κατά του Καρκίνου του Μαστού και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Η δράση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου.

Ο αγώνας και ο τόπος διεξαγωγής

Ο αγώνας στον οποίο αφορά η πρωτοβουλία είναι αυτός της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Αστέρας AKTOR θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Λεβαδειακού.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την σέντρα να έχει οριστεί για τις 19:30. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην έδρα του Αστέρα, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Διαδικασία δωρεάν εισόδου για τις γυναίκες

Για την είσοδο των γυναικών στο γήπεδο, θα απαιτείται ένας κωδικός εισιτηρίου. Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση.

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να παραλάβουν τον δωρεάν κωδικό εισιτηρίου από δύο σημεία. Το Starstore θα διαθέτει τους κωδικούς από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος. Εναλλακτικά, μπορούν να τους προμηθευτούν από τα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, την ημέρα του αγώνα, με την διάθεση να ξεκινά από τις 17:30.

Πληροφορίες εισιτηρίων για τους φιλάθλους

Παράλληλα με την πρωτοβουλία για τις γυναίκες, εισιτήρια θα διατίθενται και για τους υπόλοιπους φιλάθλους του Αστέρα AKTOR που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους θα γίνεται από τα ίδια σημεία και με το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, στο Starstore από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων, καθώς και στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 17:30.

Το μήνυμα της ομάδας

Ο Αστέρας AKTOR, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, απευθύνει κάλεσμα για πρόληψη, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Η ομάδα τονίζει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας σε αυτόν τον αγώνα.

Ταυτόχρονα, καλεί όλους τους φιλάθλους, άνδρες και γυναίκες, να στηρίξουν την ομάδα στην προσπάθειά της στον αγώνα κατά του Λεβαδειακού, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta