Η αντίδραση Γιαννακόπουλου μετά τη σύλληψη Λιόλιου και τα εντάλματα στην ΕΟΚ

Η είδηση της σύλληψης του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για διαιτητές και έναν ακόμη παράγοντα της ομοσπονδίας, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προέβη σε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις με αιχμηρό τρόπο και κάνοντας λόγο για «πόλεμο».

Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ και τα εντάλματα

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ, συνελήφθη, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που αφορούν και άλλους παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ. Συγκεκριμένα, τα εντάλματα περιλαμβάνουν εν ενεργεία διαιτητές, καθώς και έναν ακόμη παράγοντα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Οι συλλήψεις και τα εντάλματα εκδόθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται για σοβαρές καταγγελίες. Η έρευνα αυτή εστιάζει σε υποθέσεις που αφορούν στημένα παιχνίδια, καθώς και σε άλλες σοβαρές καταγγελίες σχετικές με το ελληνικό μπάσκετ. Την είδηση της έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ γνωστοποιήθηκε πρώτα από το iEidiseis.

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν άφησε ασχολίαστη την εξέλιξη της σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου και των ενταλμάτων σύλληψης. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των γεγονότων, ο κ. Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο instagram, εκφράζοντας την άποψή του.

Στις αναρτήσεις του, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έκανε λόγο για «πόλεμο», στέλνοντας παράλληλα «φιλάκια» σε όσους αφορούσαν οι δηλώσεις του. Δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κάνει μία συγκεκριμένη χειρονομία, ενώ παράλληλα έγραψε τη λέξη «θεσμός» ανάποδα, υπονοώντας την κατάσταση που επικρατεί.

Οι δηλώσεις και τα μηνύματα στα σόσιαλ μίντια

Στο ίδιο ποστ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσθεσε ένα μήνυμα που έγραφε: «Ήθελες πόλεμο, δεν ρώταγες;». Αυτή η φράση συνοδεύτηκε από δύο βίντεο που ανέβασε στη συνέχεια, στα οποία συνέχισε τις δηλώσεις του με έντονο ύφος. Στα βίντεο αυτά, ο κ. Γιαννακόπουλος απευθύνθηκε σε όσους θεωρούσε αντιπάλους του.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε… Χα! Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα κι αυτή αν θέλω τώρα την ανατρέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!». Σε άλλο σημείο των βίντεο, πρόσθεσε με ειρωνικό τόνο: «Καπνίζεις; Δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Εντάξει, όλα καλά». Τέλος, ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Φυλάκα τώρα. Έτσι γ*ει ο πρασινοφόρος».

Το πλαίσιο της έρευνας για το ελληνικό μπάσκετ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο της έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης από τον αθλητικό εισαγγελέα. Τα εντάλματα αυτά αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και άλλα μέλη της ομοσπονδίας. Η έκδοση των ενταλμάτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται σε σοβαρές καταγγελίες που έχουν ανακύψει και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Οι καταγγελίες αυτές σχετίζονται με φαινόμενα στημένων παιχνιδιών και άλλες πτυχές που επηρεάζουν την ακεραιότητα του αθλήματος. Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει αναλάβει την διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, οδηγώντας στις τρέχουσες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki