Η καρδιά του παραολυμπιακού αθλητισμού χτυπά πλέον στο The Ellinikon

Μια νέα εποχή ξεκινά για το Παραολυμπιακό Κίνημα και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, καθώς αποκτούν έναν σύγχρονο χώρο στο The Ellinikon Sports Park. Η πρωτοβουλία αυτή, με επίκεντρο την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, ενισχύει το έργο της Επιτροπής και τη σύνδεσή της με το νέο αστικό περιβάλλον που αναπτύσσεται στο Ελληνικό.

Επίσημη παράδοση των εγκαταστάσεων

Στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park, πραγματοποιήθηκε επίσημα η παράδοση των νέων εγκαταστάσεων. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, παρέδωσε το κλειδί των γραφείων στον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργο Καπελλάκη. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Επιτροπή, ενισχύοντας την παρουσία της σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Αναβάθμιση λειτουργίας και προβολής

Η παραχώρηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χώρου γραφείων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Ο νέος χώρος προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, το οποίο κρίνεται αντάξιο του ρόλου και της αποστολής της Επιτροπής. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη οργάνωση και εκτέλεση των δράσεών της.

Παράλληλα, η παρουσία της Επιτροπής στο The Ellinikon δημιουργεί ευκαιρίες για μεγαλύτερη προβολή του έργου της και των αθλητών της. Μέσω αυτής της εγκατάστασης, οι αξίες και τα μηνύματα του Παραολυμπιακού αθλητισμού μπορούν να έρθουν πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Η τοποθεσία αυτή επιτρέπει την ανάδειξη των επιτευγμάτων και της φιλοσοφίας του Παραολυμπιακού Κινήματος σε ένα νέο, δυναμικό αστικό περιβάλλον.

Το όραμα του The Ellinikon για συμπερίληψη

Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμα του The Ellinikon να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό και προσβάσιμο προορισμό για όλους τους πολίτες. Η ισότιμη συμμετοχή και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης. Η δημιουργία χώρων που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα αναγκών των ανθρώπων είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη της νέας πόλης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκατάσταση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής σε έναν χώρο που αναπτύσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο αποκτά ξεχωριστή σημασία. Δεν αφορά μόνο την εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτροπής, αλλά και τη δυνατότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου αστικού περιβάλλοντος. Αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το έργο, τις δράσεις και τα μηνύματα του Παραολυμπιακού Κινήματος.

Η Ελλάδα με ένα σύγχρονο πρόσωπο

Η παρουσία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής στο The Ellinikon λειτουργεί, παράλληλα, ως μια ευκαιρία ανάδειξης ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς προσώπου της Ελλάδας. Η συμπερίληψη αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας που επιδιώκει να προβάλει η χώρα. Η δημιουργία μιας πόλης για όλους προϋποθέτει όχι μόνο σύγχρονες υποδομές, αλλά και ουσιαστικό χώρο για τους ανθρώπους, τους θεσμούς και τις αξίες που προάγουν την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας ανέδειξε η Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Corporate Communications Senior Director της LAMDA Development. Η κυρία Γρίβα υπογράμμισε τον συμβολισμό της παρουσίας της Επιτροπής στη νέα πόλη που δημιουργείται στο Ελληνικό. Η LAMDA Development συμβάλλει υπερήφανα με αυτή την έμπρακτη πρωτοβουλία, ενισχύοντας το έργο της Επιτροπής και τη σύνδεση του Παραολυμπιακού Κινήματος με το αναπτυσσόμενο αστικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta