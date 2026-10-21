Μήτογλου και Φρανσίσκο σε πρόκληση σουτ με δεμένα μάτια

Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο, δύο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερη μπασκετική δοκιμασία. Αποδέχθηκαν την πρόκληση της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, να σουτάρουν με δεμένα μάτια, στο πλαίσιο του «Blindfold Shooting Challenge». Οι αθλητές κλήθηκαν να επιδείξουν την ικανότητά τους να ευστοχούν, χωρίς να έχουν οπτική επαφή με το καλάθι.

Η πρωτότυπη ιδέα του «Blindfold Shooting Challenge»

Η βασική ιδέα πίσω από το «Blindfold Shooting Challenge» ήταν να αναδειχθεί πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να βάλει καλάθι όταν δεν μπορεί να δει την μπασκέτα. Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μοναδική συνθήκη, δοκιμάζοντας τα όριά τους και τις μπασκετικές τους δεξιότητες σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον.

Η πρόκληση αυτή, που οργανώθηκε από την Allwyn Hellas, έδωσε την ευκαιρία στους δύο παίκτες να επιστρατεύσουν όχι μόνο την καθαρή τεχνική τους κατάρτιση, αλλά και το ένστικτό τους. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, χρειάστηκε να βασιστούν στην «έκτη τους αίσθηση» για να μπορέσουν να προσανατολιστούν και να στοχεύσουν σωστά, παρά την έλλειψη οπτικής πληροφορίας.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην δοκιμασία

Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο, μέλη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της ενέργειας. Φορώντας ειδικά blindfolds, έδεσαν τα μάτια τους πριν ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους. Η συμμετοχή τους ανέδειξε την προθυμία τους να δοκιμαστούν σε διαφορετικές συνθήκες, πέρα από αυτές ενός κανονικού αγώνα ή μιας συνηθισμένης προπόνησης.

Οι δύο αθλητές έδειξαν ότι η ικανότητα στο μπάσκετ δεν περιορίζεται μόνο στην οπτική αντίληψη, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες αισθήσεις και δεξιότητες, όπως η χωρική αντίληψη και η μνήμη του σώματος. Η προσπάθειά τους να ευστοχήσουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι αποτέλεσε μια νέα δοκιμασία για τις μπασκετικές τους ικανότητες και την προσαρμοστικότητά τους.

Η διαδικασία των σουτ στο παρκέ

Κατά τη διάρκεια του «Blindfold Shooting Challenge», οι παίκτες εκτέλεσαν σουτ από διάφορες θέσεις του παρκέ. Κάθε σημείο από το οποίο δοκίμαζαν να ευστοχήσουν προσέθετε μια νέα διάσταση στην πρόκληση, απαιτώντας διαφορετική προσέγγιση και προσαρμογή από τους αθλητές, καθώς έπρεπε να υπολογίσουν την απόσταση και τη γωνία χωρίς οπτική βοήθεια.

Παρά την έλλειψη οπτικής επαφής με το καλάθι, ο στόχος παρέμενε ο ίδιος σε κάθε προσπάθεια: η μπάλα να καταλήξει στο διχτάκι. Αυτή η συνεχής επιδίωξη της ευστοχίας, υπό τις ασυνήθιστες αυτές συνθήκες, αποτέλεσε το επίκεντρο της δοκιμασίας για τους Μήτογλου και Φρανσίσκο, αναδεικνύοντας την επιμονή τους.

Ο ρόλος της Allwyn Hellas

Η Allwyn Hellas, η οποία κατέχει τον τίτλο του Official Partner της EuroLeague, ήταν η εταιρεία που διοργάνωσε το «Blindfold Shooting Challenge». Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει ψυχαγωγία και να προωθήσει τον αθλητισμό με καινοτόμους τρόπους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η συνεργασία με αναγνωρισμένους αθλητές υψηλού επιπέδου, όπως οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο, ενισχύει την προβολή της EuroLeague και του μπάσκετ γενικότερα. Η Allwyn Hellas συνεχίζει να υποστηρίζει τον αθλητισμό, προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες τόσο στους παίκτες όσο και στο φίλαθλο κοινό.

Σημαντικές επισημάνσεις για το υπεύθυνο παιχνίδι

Στο πλαίσιο των ενεργειών της, η Allwyn Hellas συμπεριλαμβάνει πάντα σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι. Αναφέρεται ρητά ότι η συμμετοχή σε επίγεια παιχνίδια επιτρέπεται σε άτομα άνω των 8 ετών, ενώ για τα ψηφιακά παιχνίδια το όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη και άνω, τηρώντας τις σχετικές νομοθεσίες.

Επιπλέον, τονίζεται ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας που μπορεί να προκύψει από το παιχνίδι. Ως αρμόδιος ρυθμιστής ορίζεται η ΕΕΕΠ, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων. Για όσους χρειάζονται υποστήριξη ή συμβουλές, είναι διαθέσιμη η Γραμμή Συμβουλευτικής του ΕΟΠΑΕ, στον αριθμό 1114, προτρέποντας τους παίκτες να παίζουν υπεύθυνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta