Ο Χάαλαντ φιγουράρει με τη φανέλα του Βίντα μετά τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο 26χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, απαθανατίστηκε με τη φανέλα του Ντομαγκόι Βίντα, του Κροάτη αρχηγού της ΑΕΚ. Η εμφάνιση αυτή έλαβε χώρα μετά την αναμέτρηση της Σίτι με την ΑΕΚ, η οποία διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της league phase του Champions League. Παρόλο που ο Νορβηγός φορ δεν συμμετείχε στον συγκεκριμένο αγώνα, η εικόνα του με τη φανέλα του αντιπάλου έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η εμφάνιση του Χάαλαντ με τη φανέλα του Βίντα

Μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και ΑΕΚ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα του Ντομαγκόι Βίντα. Στην πλάτη της φανέλας του Κροάτη αρχηγού της ΑΕΚ, ο οποίος φέρει τον αριθμό 21, ο Νορβηγός στράικερ πόζαρε, δημιουργώντας μια εικόνα που τράβηξε την προσοχή.

Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε από τη σύζυγο του Ντομαγκόι Βίντα, Ιβάνα Βίντα, η οποία μοιράστηκε τη φωτογραφία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη εικόνα διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, προκαλώντας ποικίλα σχόλια μεταξύ των φιλάθλων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επί της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, που διεξήχθη στο «Έτιχαντ», ολοκληρώθηκε με νίκη των «πολιτών» με σκορ 5-1. Ο αγώνας αυτός ήταν μέρος της 3ης αγωνιστικής της league phase του Champions League, όπου η ομάδα του Μαρέσκα έδειξε την ανωτερότητά της έναντι της Ένωσης.

Η κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους παίκτες της να επιδεικνύουν υψηλή απόδοση και να εξασφαλίζουν μια άνετη επικράτηση. Το αποτέλεσμα αυτό ενίσχυσε τη θέση της αγγλικής ομάδας στη διοργάνωση, παρά την απουσία ενός εκ των βασικών της παικτών.

Ο λόγος της απουσίας του Νορβηγού φορ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, παρότι θεωρείται ένα από τα βασικά και τρομερά επιδραστικά «γρανάζια» της Μάντσεστερ Σίτι, δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο 26χρονος Νορβηγός επιθετικός ολοκλήρωσε το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του, απέναντι στην Ίπσουιτς, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στο δεξί του πόδι.

Για προληπτικούς λόγους και επειδή δεν ήταν 100% έτοιμος να αγωνιστεί, ο προπονητής αποφάσισε να τον προφυλάξει. Η απουσία του Χάαλαντ από την ενδεκάδα κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασής του και να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάστασή του για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Αλλαγές στην ενδεκάδα των «πολιτών»

Η Μάντσεστερ Σίτι παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της για τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Η απόφαση αυτή του προπονητικού επιτελείου υποδηλώνει την πρόθεση να δοθούν ευκαιρίες σε άλλους παίκτες και να διαχειριστεί το ρόστερ ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

Στον πάγκο της ομάδας βρέθηκαν επίσης παίκτες όπως ο Εντιαγέ και ο Ντοκού, οι οποίοι αποτελούν επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με την απουσία του Χάαλαντ, δεν επηρέασαν την τελική έκβαση της αναμέτρησης, καθώς οι «πολίτες» κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta