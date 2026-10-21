Ο Τζόσουα Κίμιχ εκτός αποστολής για το Μπάγερν – Άρσεναλ λόγω πένθους

Σημαντική απουσία καταγράφεται για την Μπάγερν Μονάχου λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο αρχηγός των Βαυαρών, Τζόσουα Κίμιχ, έμεινε εκτός αποστολής λόγω πένθους για την απώλεια κοντινού, συγγενικού του προσώπου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην «Allianz Arena».

Η απουσία του αρχηγού

Ο 31χρονος χαφ, Τζόσουα Κίμιχ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Μπάγερν Μονάχου και αρχηγός της ομάδας, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Βενσάν Κομπανί. Η απουσία του αφορά τον κρίσιμο αγώνα εναντίον των «Κανονιέρηδων» της Άρσεναλ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στις 22:00.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου, ο Γερμανός διεθνής ποδοσφαιριστής βιώνει μια απώλεια στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η ομάδα δεν προσδιόρισε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το συγγενικό πρόσωπο που απεβίωσε, σεβόμενη την προσωπική στιγμή του παίκτη.

Το αίτημα της Μπάγερν για σεβασμό της ιδιωτικότητας

Το κλαμπ των Βαυαρών έκανε δεκτό το αίτημα του Τζόσουα Κίμιχ να μείνει στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις στιγμές πένθους. Παράλληλα, η Μπάγερν Μονάχου ζήτησε τόσο από τον κόσμο της ομάδας όσο και από τους δημοσιογράφους των γερμανικών Μέσων να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή και τον πόνο του.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση καλεί να απέχουν από περαιτέρω αναφορές, ερωτήσεις και σχετικές δημοσιεύσεις, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χώρος στον Κίμιχ και τους οικείους του. Η ομάδα εξέφρασε επίσης τα βαθύτατα συλλυπητήριά της προς τον παίκτη και την οικογένειά του.

Η αναμέτρηση Μπάγερν – Άρσεναλ

Η αναμέτρηση μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην έδρα της Μπάγερν, την «Allianz Arena», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Οι δύο πανίσχυρες ομάδες αναμένεται να προσφέρουν ένα θέαμα υψηλού επιπέδου, παρά την απουσία του Τζόσουα Κίμιχ από την πλευρά των γηπεδούχων. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται κομβική για την πορεία τους στη διοργάνωση, καθώς αμφότερες επιδιώκουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Άλλα παιχνίδια της ημέρας στο Champions League

Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι στο Μόναχο, το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις για τη League Phase του UEFA Champions League. Στις 19:45, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο παιχνίδια: τη Λιλ να υποδέχεται τη Γαλατασαράι και την Κόμο να αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αργότερα, στις 22:00, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τέσσερις ακόμη αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η Ίντερ θα κοντραριστεί με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Κλαμπ Μπριζ με τη Λανς, η Άστον Βίλα με τη Βίκινγκ, ενώ η Μπέτις θα φιλοξενήσει τη Φέγενορντ, προσφέροντας ένα πλήρες βράδυ ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit