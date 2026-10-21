Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ

Ένταλμα σύλληψης φέρεται να έχει εκδοθεί για τον Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και για άλλα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η είδηση αυτή ανακοινώθηκε αρχικά με την επισήμανση ότι αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή αφορά πρόσωπα που σχετίζονται με την διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Οι πρώτες πληροφορίες για το ένταλμα

Η πληροφορία περί έκδοσης εντάλματος σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ δημοσιεύτηκε αρχικά με την προοπτική περαιτέρω ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, η αρχική αναφορά σημείωνε «Περισσότερα σε λίγο», υποδηλώνοντας ότι τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης θα ακολουθούσαν.

Η ανακοίνωση αυτή αφορά κεντρικά πρόσωπα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στον αθλητικό χώρο. Το ένταλμα αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς και άλλα μέλη της Ομοσπονδίας, χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω τα ονόματα αυτών των προσώπων.

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Με πληροφορίες από: Ieidiseis