Τέλος η σεζόν για τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου στο MotoGP λόγω τραυματισμού

Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου, καθώς ο αναβάτης της Pramac Racing θα απουσιάσει από τους τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν του MotoGP. Η πρώτη του σεζόν στη διοργάνωση έλαβε πρόωρο τέλος, καθώς ένας τραυματισμός στον ώμο τον αναγκάζει να μείνει εκτός δράσης. Ο Τούρκος αθλητής της Pramac Yamaha υπέστη τον τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού και η επέμβαση

Ο τραυματισμός που υπέστη ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου στον ώμο, κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ινδονησίας, αποδείχθηκε σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών. Η κατάσταση αυτή κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η σταθερότητα του ώμου του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μιλάνο, με στόχο την αποκατάσταση της εξάρθρωσης. Μετά το χειρουργείο, ο Ραζγκατλίογλου εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο εντατικής αποθεραπείας, με απώτερο σκοπό να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και δυνατός στις πίστες.

Το ατύχημα στην Ινδονησία και οι συνέπειες

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό του Τούρκου αναβάτη συνέβη στις ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ινδονησίας. Ο Ραζγκατλίογλου είχε ένα βίαιο highside στη στροφή 13 της πίστας, με άμεση συνέπεια την εξάρθρωση του ώμου του.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, οι γιατροί έδωσαν την άδεια στον αναβάτη να συνεχίσει το αγωνιστικό τριήμερο. Ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου κατάφερε να καταλάβει τη 19η θέση τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον Αγώνα Σπριντ. Ωστόσο, την Κυριακή, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα έπειτα από μόλις οκτώ γύρους, καθώς δεν μπορούσε να ελέγξει αποτελεσματικά τη μοτοσικλέτα του.

Οι δηλώσεις του αναβάτη και η απόφαση για χειρουργείο

Μετά την εγκατάλειψή του στον αγώνα της Κυριακής, ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου είχε εξηγήσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. «Πήρα παυσίπονο, αλλά ο πόνος δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση.

Ο αναβάτης είχε τονίσει πως «το σημαντικότερο ήταν ότι δεν είχα δύναμη μετά την εξάρθρωση του ώμου, ειδικά στο φρενάρισμα». Παρότι αρχικά εξέφραζε την ελπίδα να αποφύγει το χειρουργείο, οι ενδελεχείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά την επιστροφή του από την Ινδονησία έδειξαν ότι η επέμβαση ήταν αναπόφευκτη για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Επιστροφή το 2027 και ο αντικαταστάτης του

Ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου έχει θέσει ως στόχο την πλήρη αποκατάσταση και την επιστροφή του στους αγώνες, με σκοπό να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα του 2027. Η συγκεκριμένη χρονιά σηματοδοτεί και τη νέα εποχή για το MotoGP, καθώς θα περάσει σε κινητήρες 850cc.

Τη θέση του Τούρκου αναβάτη στην ομάδα της Pramac Yamaha θα αναλάβει ο δοκιμαστής της Yamaha, Αουγκούστο Φερνάντεθ. Ο Ισπανός θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις αρχής γενομένης από το Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Φίλιπ Άιλαντ. Ο Φερνάντεθ διαθέτει ήδη γνώση της μοτοσικλέτας YZR-M1 και συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της νέας μοτοσικλέτας της εταιρείας για το 2027.

Ευχαριστίες και μελλοντικές προκλήσεις

Σε μια προηγούμενη δήλωσή του, ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου είχε αναφερθεί σε ένα «όχι υπέροχο Σαββατοκύριακο», προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάποια πράγματα τα κατανοήσαμε καλύτερα και σημειώσαμε πρόοδο». Είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του στον αδελφό του, Κενάν Σοφούογλου, καθώς και στην ομάδα του, για τη στήριξη που του παρείχαν σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία.

Οι ευχές για ταχεία ανάρρωση συνοδεύουν τον Τούρκο αναβάτη, καθώς ξεκινά την περίοδο αποθεραπείας του, με την ελπίδα να επιστρέψει δυνατός στις πίστες του MotoGP το 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta