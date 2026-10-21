Η ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι και οι προβληματισμοί

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σταθεί αντάξια απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, γνωρίζοντας τελικά μια βαριά ήττα με σκορ 5-1. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως εξελίχθηκε, φαίνεται να άφησε ακόμα και τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας, τον προπονητή και τους παίκτες, ευχαριστημένους, κρίνοντας από τις δηλώσεις τους μετά το τέλος του αγώνα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, με αφορμή αυτή την αναμέτρηση, επισημαίνει την ανάγκη για ουσιαστικό προβληματισμό.

Η βαριά ήττα της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του Τσάμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να ηττάται με 5-1. Αυτή η ήττα αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για την ΑΕΚ, καθώς είχε να δεχτεί πέντε γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ και εικοσιένα χρόνια. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν σε αγώνα με τη Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, η ΑΕΚ έκανε σχεδόν όλα λάθος απέναντι σε μια ομάδα που τιμωρεί αποτελεσματικά κάθε λάθος. Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ οδήγησαν σε δηλώσεις από την πλευρά της ΑΕΚ που υποδηλώνουν μια σχετική ικανοποίηση, παρά το μέγεθος της ήττας.

Οι συνήθεις δικαιολογίες και η ανάγκη για αυτοκριτική

Μετά από κάθε βαριά ήττα ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε στο Τσάμπιονς Λιγκ είτε σε άλλες, από πλούσιες και χαρισματικές ομάδες, ακούγονται συχνά τα ίδια επιχειρήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την αναφορά στο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, την αδυναμία για καλύτερο αποτέλεσμα, την προσπάθεια των παικτών, την ύπαρξη στιγμών καλής απόδοσης στις οποίες πρέπει να επενδύσει η ομάδα, καθώς και την εμφανή διαφορά στο μπάτζετ.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος δηλώνει ότι δεν διαφωνεί με αυτά τα σημεία. Ωστόσο, τονίζει ότι θα τα έπαιρνε πιο σοβαρά αν είχαν ακουστεί πριν από τον αγώνα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αν κάποιος είχε δηλώσει πριν το ματς «πάμε στην Αγγλία να παίξουμε κι αν χάσουμε με 5-1 δεν τρέχει και τίποτα», θα του έδινε συγχαρητήρια για την πρόβλεψη και την κατανόηση της πραγματικότητας. Αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, άλλα ακούγονταν πριν την αναμέτρηση και άλλα συνέβησαν στο γήπεδο.

Οι προαναγγελίες του Μάρκο Νίκολιτς και η πραγματικότητα

Το φαινόμενο των διαφορετικών δηλώσεων πριν και μετά τον αγώνα δεν είναι πρωτοφανές και δεν συμβαίνει μόνο με την ΑΕΚ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, πριν από το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι, είχε αναφερθεί σε σημαντικές πιθανότητες της ομάδας του να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εμφανιζόταν όπως έπρεπε. Αυτή η δήλωση, εκ των υστέρων, χαρακτηρίζεται ως υπερβολή.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και τη βαριά ήττα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν εξήγησε ποτέ γιατί η ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδοκήσει. Η αναμέτρηση ανέδειξε μια σειρά από λάθη από την πλευρά της ελληνικής ομάδας, τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που εκμεταλλεύεται κάθε αδυναμία.

Η διαφορά δυναμικότητας και οι νεαροί της Σίτι

Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλονται συχνά είναι η τεράστια οικονομική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Αναφέρεται πως η Μάντσεστερ Σίτι διαθέτει ένα μπάτζετ που αγγίζει ή και ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος παρατηρεί ότι παρά το τεράστιο μπάτζετ, η αγγλική ομάδα χρησιμοποίησε αρκετούς νεαρούς και άπειρους παίκτες στον αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωματικός του Έρλινγκ Χάλαντ ήταν ο Φλόιντ Σάμπα, ένας 17χρονος παίκτης που δεν είχε ξαναπαίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στην βασική ενδεκάδα ξεκίνησε ο 21χρονος Βραζιλιάνος Άλεν, ο οποίος επίσης δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση. Μπροστά τους, οι επίσης 21χρονοι Ρίκο Λίους και Κουσάνοφ από το Ουζμπεκιστάν (απόκτημα από τη Λανς) φάνταζαν ως βετεράνοι. Επιπλέον, από τον πάγκο του Έντσο Μαρέσκα εισήλθαν παίκτες όπως ο 20χρονος Βίτορ Ρέις, χωρίς πείρα στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο 18χρονος Ράιαν ΜακΑϊντου, ο οποίος μάλιστα ξεχαρβάλωσε την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ σε δύο φάσεις, με τη μία να οδηγεί σε γκολ, καθώς και ο επίσης 18χρονος Κάντεν Μπρεϊθ.

Το μήνυμα του Αντώνη Καρπετόπουλου για τις υπερβολές

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος ξεκαθαρίζει ότι καμία ήττα στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί ντροπή. Αυτό που προσωπικά δεν ανέχεται είναι οι υπερβολές που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθούν εμφανίσεις οι οποίες είναι σαφώς κατώτερες του αναμενομένου. Αυτή η κριτική δεν απευθύνεται από τον ίδιο, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους της κάθε ελληνικής ομάδας.

Η ανάλυση του Καρπετόπουλου υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και αυτοκριτική μετά από τέτοια αποτελέσματα, αντί για την προσφυγή σε γενικόλογες δικαιολογίες που δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική εικόνα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta