Άρης: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κιτρινόμαυροι» στοχεύουν στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, επιδιώκοντας να δώσουν συνέχεια στο θετικό μομέντουμ που έχουν δημιουργήσει.

Η σημασία του αγώνα για τον Άρη

Ο Άρης προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας επικρατήσει του Βόλου με σκορ 3-2 και της Κηφισιάς με 1-2. Αυτές οι επιτυχίες έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς τους δίνει την ευκαιρία να φτάσουν για πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2026-2027, σε τρίτη διαδοχική νίκη. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα ενισχύσει περαιτέρω το μομέντουμ της ομάδας. Σε αυτή την προσπάθεια, η ΠΑΕ Άρης επιθυμεί τη στήριξη του κόσμου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Πληροφορίες για την αναμέτρηση

Η αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Ατρομήτου εντάσσεται στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:30.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα είναι το «Κλεάνθης Βικελίδης», η έδρα του Άρη. Η ΠΑΕ Άρης έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτή την κρίσιμη συνάντηση, καλώντας τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην προσπάθειά της για την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Τιμές εισιτηρίων ανά θύρα

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ατρόμητο έχουν καθοριστεί ως εξής, ανάλογα με τη θύρα:

Θύρα 1: 20 ευρώ

Θύρα 2: 35 ευρώ

Θύρα 3: 20 ευρώ

Θύρα 9: 40 ευρώ

Θύρα 7: 50 ευρώ

Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός»): 150 ευρώ

Ειδικές τιμές ισχύουν για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, δηλαδή για όσα έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Συγκεκριμένα, το παιδικό εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ για τις Θύρες 1, 2 και 3. Για τις Θύρες 7 και 9, η τιμή για τα παιδιά είναι 10 ευρώ, ενώ για τη Θύρα VIP, το παιδικό εισιτήριο ανέρχεται στα 75 ευρώ.

Διαδικασία αγοράς και εισόδου

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την πλατφόρμα more.com, στον σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2026-2027/.

Είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ότι για την αγορά οποιουδήποτε εισιτηρίου, είναι προαπαιτούμενη η αγορά της κάρτας φιλάθλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κάρτα φιλάθλου είναι διαθέσιμη επίσης μέσω της πλατφόρμας more.com, στον σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2026-2027/.

Η είσοδος στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο, οι φίλαθλοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://tickets.gov.gr/. Επιπλέον, για πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του εισιτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Με πληροφορίες από: Gazzetta