Φουρνιέ: «Δε θα έβγαινα με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν»

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Pick N Roll» της MagentaTV, όπου συζήτησε διάφορα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γάλλος διεθνής παίκτης έκανε μια σαφή δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τους Γάλλους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν, αποκλείοντας κάτι τέτοιο.

Η ξεκάθαρη θέση του Εβάν Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Pick N Roll», κλήθηκε να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση: αν θα έβγαινε για φαγητό παρέα με τους Γάλλους παίκτες που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, δηλώνοντας πως δεν θεωρεί σωστό να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γάλλος γκαρντ εξήγησε τη στάση του, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνει στους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας του. Η δήλωσή του αυτή έδειξε την πλήρη αφοσίωσή του στις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, διαχωρίζοντας σαφώς τις φιλικές σχέσεις από τις απαιτήσεις της σεζόν.

Η συζήτηση με τον Μουσταφά Φαλ

Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε ότι είχε ήδη συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα με τον Μουσταφά Φαλ. Ο Φαλ, ο οποίος είναι πρώην συμπαίκτης του Φουρνιέ και πλέον αγωνίζεται για το «τριφύλλι», φαίνεται να γνωρίζει τη θέση του Γάλλου γκαρντ σχετικά με τις συναντήσεις εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Το έχω συζητήσει με τον Φαλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι η σωστή στιγμή για να το κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φουρνιέ. Αυτή η συζήτηση υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση του Φουρνιέ και την ανάγκη να διατηρείται η συγκέντρωση στους αγωνιστικούς στόχους.

«Κόκκινο εναντίον πράσινο»: Η σημασία των χρωμάτων

Για να εξηγήσει περαιτέρω την άρνησή του, ο Γάλλος παίκτης χρησιμοποίησε μια φράση που αποτυπώνει την έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων. «Είναι κόκκινο εναντίον πράσινο», είπε, αναφερόμενος στα χρώματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα.

Ο Φουρνιέ τόνισε πως είναι «πολύ αφοσιωμένος στη σεζόν για να τα κάνω και τα δύο», εννοώντας ότι δεν μπορεί να συνδυάσει την κοινωνική συναναστροφή με την πλήρη συγκέντρωση που απαιτείται από την αγωνιστική περίοδο. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την επαγγελματική του ηθική και την προσήλωσή του στους στόχους της ομάδας του.

Πιθανές συναντήσεις εκτός αγωνιστικής περιόδου

Παρά την κάθετη άρνησή του για συναντήσεις εντός της σεζόν, ο Εβάν Φουρνιέ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συναναστροφές κατά την περίοδο του καλοκαιριού. «Ίσως κατά την περίοδο του καλοκαιριού», σημείωσε, προσθέτοντας με μια δόση χιούμορ «αλλά μάλλον είμαι τρελός ξέρετε».

Ο Γάλλος γκαρντ διευκρίνισε ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους συμπατριώτες του, λέγοντας «Είμαι φίλος με αυτά τα παιδιά». Ωστόσο, επέμεινε ότι «μέσα στη σεζόν δεν είναι η σωστή στιγμή» για τέτοιες εξόδους, διαχωρίζοντας σαφώς την επαγγελματική από την προσωπική του ζωή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Σχέδια για την εθνική ομάδα της Γαλλίας

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε επίσης και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις και οι συναντήσεις που αφορούν αυτήν θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς. «Όταν τελειώσει η χρονιά έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει στην τρέχουσα σεζόν με τον Ολυμπιακό, αφήνοντας τις υποχρεώσεις και τις κοινωνικές επαφές που αφορούν την εθνική ομάδα για το διάστημα εκτός των επίσημων αγώνων. «Αλλά ειλικρινά, όχι τώρα δεν το νομίζω», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας την άρνησή του για συναντήσεις εντός της σεζόν, δίνοντας έμφαση στην απόλυτη συγκέντρωση στους αγωνιστικούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Athletiko