Οδηγίες της ΠΑΕ ΑΕΚ για τους φιλάθλους στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη σημαντική αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, θα φιλοξενηθεί στο City of Manchester Stadium, γνωστό και ως Έτιχαντ, με την ελληνική ομάδα να έχει στο πλευρό της και τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στην Αγγλία. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την ομαλή παρουσία των οπαδών της στο γήπεδο.

Ολοκλήρωση αποστολής εισιτηρίων και διευκρινίσεις

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των εισιτηρίων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσων προχώρησαν σε διαδικτυακή αγορά. Οι φίλαθλοι που προαγόρασαν διαδικτυακά το εισιτήριό τους για τον εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 20:00 τοπική ώρα στο City of Manchester Stadium, θα πρέπει να έχουν λάβει ήδη τα εισιτήριά τους στα e-mail που δηλώθηκαν κατά την προαγορά.

Σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος δεν έχει παραλάβει το εισιτήριό του, καλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aekfc.gr. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη να διαβάσουν όλοι οι φίλαθλοι προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο εισιτήριό τους, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την είσοδο και την παραμονή τους στο στάδιο.

Σημείο συνάντησης και ώρες προσέλευσης

Ως προτεινόμενο σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους της ΑΕΚ έχει οριστεί το Shambles Square στο Μάντσεστερ. Οι φίλοι της Ένωσης θα μπορούν να συγκεντρώνονται σε αυτό το σημείο από τις 15:00 τοπική ώρα, ώστε να οργανωθούν πριν την πορεία τους προς το γήπεδο. Το Shambles Square θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τους οπαδούς που επιθυμούν να μετακινηθούν προς το στάδιο μαζί.

Οι θύρες του City of Manchester Stadium θα ανοίξουν στις 18:00 τοπική ώρα, δίνοντας επαρκή χρόνο στους φιλάθλους να εισέλθουν στο γήπεδο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η έγκαιρη προσέλευση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή είσοδο όλων των κατόχων εισιτηρίων.

Οδηγίες μετακίνησης προς το Έτιχαντ

Η μετακίνηση των φιλάθλων από το Shambles Square προς το γήπεδο προτείνεται να ξεκινήσει στις 17:30 τοπική ώρα. Οι οπαδοί μπορούν να μετακινηθούν μεμονωμένα ή σε μικρές παρέες, χρησιμοποιώντας το τραμ, το οποίο αποτελεί το προτεινόμενο μέσο μεταφοράς για την πρόσβαση στο στάδιο. Η χρήση του τραμ αναμένεται να διευκολύνει την προσέγγιση στο Έτιχαντ.

Είναι σημαντικό για όλους τους φιλάθλους να ελέγξουν εκ νέου την ημέρα του αγώνα τις αναχωρήσεις και τυχόν πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ. Αυτή η προληπτική ενέργεια θα διασφαλίσει ότι θα έχουν τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τη μετακίνησή τους και θα αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις ή απρόοπτα κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο.

Συστάσεις για την τήρηση των οδηγιών

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη τήρησης όλων των οδηγιών που έχουν δοθεί, τόσο μέσω της ανακοίνωσης όσο και αυτών που αναγράφονται στα εισιτήρια. Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρχών και των διοργανωτών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια όλων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Τέλος, η ΠΑΕ ΑΕΚ απηύθυνε έκκληση στους φιλάθλους να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην ομάδα. Η διατήρηση ενός θετικού κλίματος και η αποφυγή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα είναι προς το συμφέρον της ομάδας και της εικόνας της στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Athletiko