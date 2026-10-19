Η ΑΕΚ και το σημείο «κλειδί» στα πλάνα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την απαιτητική αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο, 20 Οκτωβρίου, στις 22:00. Η προπόνηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στο Έτιχαντ, το στάδιο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Το μεγάλο ερωτηματικό στα σχέδια του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς αφορά τον αριθμό των παικτών που θα χρησιμοποιηθούν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ και η αναμέτρηση στο Έτιχαντ

Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Έτιχαντ, ενόψει του αυριανού παιχνιδιού με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται το πιο απαιτητικό παιχνίδι για την Ένωση στη League Phase του Champions League. Η Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και είναι παράλληλα η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ.

Σε αυτό το υψηλό επίπεδο, οι παίκτες της ΑΕΚ καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα παιχνίδι τέτοιου μεγέθους και δυσκολίας. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί για την πρόκληση, με την αυριανή βραδιά να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες της αποστολής, γεγονός που του παρέχει πλήρη ευελιξία στις επιλογές του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την αποψινή προπόνηση στο Έτιχαντ, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε τη φιλοσοφία της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της. Αντιθέτως, υπογράμμισε πως η ομάδα θα καταθέσει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα που τη διακρίνει σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης.

Το κρίσιμο ερώτημα στον άξονα της μεσαίας γραμμής

Το σημείο «κλειδί» στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ αφορά το αν ο καθιερωμένος σχηματισμός του, το 4-4-2, θα παραμείνει αναλλοίωτος ή αν θα διαφοροποιηθεί. Η πιθανή διαφοροποίηση θα περιλαμβάνει την προσθήκη ενός ακόμα παίκτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, κάτι που αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό.

Το ενδεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και δημιουργεί δύο διαφορετικές εκδοχές για την τελική σύνθεση της ενδεκάδας. Η επιλογή του αριθμού των χαφ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δομή και την τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ απέναντι στην πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ.

Τα πρόσωπα της άμυνας και οι επιλογές στο κλασικό σχήμα

Στα μετόπισθεν, τα πρόσωπα της ενδεκάδας της ΑΕΚ θεωρούνται στάνταρ και δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές. Ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται στην εστία, ενώ την τετράδα της άμυνας θα αποτελέσουν οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Αυτοί οι παίκτες αναμένεται να συνθέσουν την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Στην περίπτωση που ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει το κλασικό του πλάνο, δηλαδή το 4-4-2, τότε στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν ο Μαρίν με τον Βιτάλις ή τον Κάιρινεν. Στις πλευρές της μεσαίας γραμμής θα τοποθετηθούν οι Κοϊτά και Μάγερ, ενώ στην επίθεση θα βρεθούν οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Το εναλλακτικό σενάριο με τρεις χαφ

Διαφορετικά, εάν ο προπονητής αποφασίσει να μετατρέψει τον σχηματισμό προσθέτοντας έναν ακόμα χαφ στον άξονα, τότε η σύνθεση της μεσαίας γραμμής θα αλλάξει. Σε αυτό το σενάριο, είναι πιθανό να ξεκινήσουν στον άξονα οι Μαρίν και Κάιρινεν, με τον Βιτάλις να αγωνίζεται μπροστά τους, συμπληρώνοντας την τριάδα των χαφ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι Κοϊτά και Μάγερ θα διατηρήσουν τις θέσεις τους στις πλευρές της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Γιόβιτς θα είναι ο προωθημένος επιθετικός. Αυτή η τακτική προσέγγιση θα ενισχύσει την παρουσία της ΑΕΚ στον κεντρικό άξονα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την ισχυρή μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta