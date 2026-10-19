Ήττα για την Αναντολού Εφές από την Εσενλέρ πριν από την αναμέτρηση της Euroleague

Η Αναντολού Εφές δέχθηκε ένα ηχηρό χαστούκι, καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από την Εσενλέρ με σκορ 73-70, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος. Αυτή η ήττα αποτελεί την πρώτη για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην τρέχουσα σεζόν του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα λαμβάνει χώρα λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της Εφές με την Μπεσίκτας, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε ισορροπία, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 43-43 στο 20ο λεπτό. Στη συνέχεια, η Αναντολού Εφές κατάφερε να αποκτήσει ένα προβάδισμα, φτάνοντας στο 52-58 μέχρι το 30ο λεπτό, χάρη στις προσπάθειες των Κόλιν Μάλκολμ και Ερκάν Οσμάνι.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι της Εσενλέρ αντέδρασαν δυναμικά στην τελευταία περίοδο. Με κορυφαίους τους Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ και Κέβιν Γέμπο, κατάφεραν να προσπεράσουν στο σκορ και να διαμορφώσουν το τελικό 73-70. Η Αναντολού Εφές είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση, αλλά το τρίποντο του Μάθιου Στράζελ δεν βρήκε το στόχο.

Η πρώτη ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα

Με την ήττα αυτή, η Αναντολού Εφές γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πλέον, το ρεκόρ της ομάδας του Πάμπλο Λάσο διαμορφώνεται σε 3 νίκες και 1 ήττα. Το ίδιο ακριβώς ρεκόρ, δηλαδή 3 νίκες και 1 ήττα, έχει και η Εσενλέρ, η οποία κατάφερε να επικρατήσει στην αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για την Εφές, η οποία δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να αποτρέψει την ανατροπή από την αντίπαλη ομάδα.

Οι πρωταγωνιστές των νικητών

Για την ομάδα της Εσενλέρ, που αναδείχθηκε νικήτρια, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με την απόδοσή τους. Κορυφαίος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, με εντυπωσιακή ευστοχία στα τρίποντα (4/6).

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Κέβιν Γέμπο, ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους στην επίθεση της ομάδας του, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ συνέβαλε επίσης με 12 πόντους, έχοντας 2/6 τρίποντα, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή των γηπεδούχων.

Οι διακριθέντες της Αναντολού Εφές

Από την πλευρά της Αναντολού Εφές, οι παίκτες που ξεχώρισαν στην επίθεση ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ και ο Ερκάν Οσμάνι. Ο Κόλιν Μάλκολμ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, σημειώνοντας 15 πόντους.

Ο Ερκάν Οσμάνι ακολούθησε με 12 πόντους, συμβάλλοντας στο επιθετικό παιχνίδι της Εφές, ειδικά κατά το διάστημα που η ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ. Παρά τις προσπάθειές τους, η ομάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα και να αποφύγει την ήττα.

Η επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Μετά την απρόσμενη ήττα από την Εσενλέρ στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Αναντολού Εφές στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Εφές θα κληθεί να διαχειριστεί το αποτέλεσμα της προηγούμενης αναμέτρησης και να παρουσιαστεί έτοιμη για τον ευρωπαϊκό αγώνα, αναζητώντας μία νίκη που θα την επαναφέρει σε θετικό κλίμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta