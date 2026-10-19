Ο Άρης βρίσκει τρόπους να κερδίζει, αλλά χρειάζεται βελτίωση στον έλεγχο των αγώνων

Ο Άρης έχει ξεκινήσει δυναμικά μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, καταγράφοντας δύο συνεχόμενες νίκες. Αυτό το σερί έξι βαθμών δείχνει ότι η ομάδα αρχίζει να χτίζει έναν χαρακτήρα που της επιτρέπει να βρίσκει τον δρόμο προς τη νίκη, ακόμα και όταν η απόδοσή της δεν είναι η ιδανική. Ωστόσο, παραμένουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά τον πλήρη έλεγχο των παιχνιδιών.

Η αξία των δύο συνεχόμενων νικών

Το πρόσφατο 2-1 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της τρέχουσας κατάστασης του Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να κυριαρχήσουν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, ούτε να επιδείξουν την ίδια καθαρότητα στο παιχνίδι τους όπως έκαναν στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Βόλο. Για μεγάλα διαστήματα, επέτρεψαν στην Κηφισιά να παραμείνει ενεργή στην αναμέτρηση, ακόμα και μετά το γκολ τους.

Η ομάδα της Κηφισιάς μάλιστα κατάφερε να ισοφαρίσει με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Σαγάλ, γεγονός που της έδωσε ψυχολογία και την ώθησε να πιέσει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, ο Άρης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντίθετα, περίμενε την κατάλληλη στιγμή και τελικά βρήκε το γκολ της νίκης. Αυτή η αντίδραση και η επιμονή υποδηλώνουν την ανάπτυξη ενός χαρακτήρα, ο οποίος, αν και όχι ακόμα ολοκληρωμένος, αρχίζει να διαμορφώνεται στην ομάδα.

Διαφορετικά μαθήματα από κάθε αναμέτρηση

Η συγκομιδή των έξι βαθμών μετά τη διακοπή έχει διπλή αξία για τον Άρη, καθώς συνοδεύτηκε από δύο διαφορετικά μαθήματα. Στην αναμέτρηση με τον Βόλο, η ομάδα έδειξε τις δυνατότητές της όταν αγωνίζεται με ένταση, καθαρό μυαλό και αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, στο παιχνίδι με την Κηφισιά, απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει ακόμα και σε μια βραδιά που δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Αυτές οι νίκες είναι καθοριστικές για τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι ο Άρης έχει επικρατήσει επί ομάδων όπως ο Βόλος, η Καλαμάτα και η Κηφισιά, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ικανές να δυσκολέψουν αντιπάλους με υψηλότερους στόχους. Ενδεικτικά, η Κηφισιά έχει αποσπάσει βαθμό από την ΑΕΚ, ο Βόλος από τον Ολυμπιακό, ενώ η Καλαμάτα έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Άρης κατάφερε να πάρει τα συγκεκριμένα παιχνίδια, γεγονός που τον φέρνει πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό μακριά από την 4η και τρεις από τη 2η θέση.

Σταθερότητα στην ενδεκάδα και συνεισφορά των πλευρών

Ο προπονητής Γρηγορίου επέλεξε για πρώτη φορά φέτος να διατηρήσει την ίδια ενδεκάδα σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, μια λεπτομέρεια που έχει τη δική της σημασία. Αυτή η σταθερότητα φαίνεται να συμβάλλει στη συνοχή των διδύμων στις πλευρές του γηπέδου. Συγκεκριμένα, οι Πετρίς και Γκαρέ από τη μία πλευρά, και οι Ρίτσαρντς και Μπρούμα από την άλλη, προσφέρουν πλέον καλύτερη ισορροπία και ενισχυμένα τρεξίματα.

Στην επιθετική γραμμή, οι Κουαμέ και Καντεβέρε συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντική κίνηση, ένταση και βάθος στο παιχνίδι του Άρη. Τα τρεξίματά τους αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς βοηθούν την ομάδα να καλύψει ορισμένες αδυναμίες που εμφανίζει στον άξονα και να αναπτύξει αποτελεσματικές επιθέσεις στο transition.

Προβλήματα στην τελική προσπάθεια και τον έλεγχο

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ένα βασικό πρόβλημα που παραμένει είναι η «τσαπατσουλιά» στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Άρης είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» τις αναμετρήσεις, καθώς δημιούργησε τρεις με τέσσερις πολύ καλές αντεπιθέσεις, ακόμα και με αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά δεν κατάφερε να τις ολοκληρώσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Ειδικότερα, οι Κουαμέ και Καντεβέρε είχαν στιγμές στις οποίες η τελική τους επιλογή ή εκτέλεση δεν ήταν η ενδεδειγμένη, στερώντας από την ομάδα την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ και να εξασφαλίσει πιο άνετες νίκες. Αυτή η αδυναμία στην τελική προσπάθεια εμποδίζει τον Άρη να ελέγχει πλήρως τα παιχνίδια, παρά την ικανότητά του να βρίσκει τον δρόμο προς τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta