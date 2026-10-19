Η UEFA ζητά απαντήσεις από τη FIFA για 42 ζητήματα, εντείνοντας την πίεση στον Ινφαντίνο

Η UEFA απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, ζητώντας επίσημες απαντήσεις σε 42 ερωτήματα που αφορούν τις πρόσφατες κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η κίνηση αυτή εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου 2027. Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται είναι οι σχέσεις της FIFA με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και συγκεκριμένες υποθέσεις που χρήζουν διευκρινίσεων.

Η επιστολή της UEFA και οι αποδέκτες της

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, UEFA, απέστειλε τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, μία επιστολή στον γενικό γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, FIFA, Ματίας Γκράφστρομ. Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής περιλαμβάνει την απαίτηση για επίσημες απαντήσεις σε συνολικά 42 ζητήματα που αφορούν τις πρόσφατες κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Την εν λόγω επιστολή, η οποία εξασφαλίστηκε από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, υπογράφει ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Η κίνηση αυτή της UEFA έρχεται να εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές που έχουν οριστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Τα 42 ερωτήματα στο μικροσκόπιο

Η UEFA ζητά συγκεκριμένα από τη FIFA να παράσχει επίσημες απαντήσεις για τα 42 ζητήματα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τα ερωτήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Οι διευκρινίσεις που ζητούνται αφορούν τις ενέργειες και τις αποφάσεις της FIFA, με την UEFA να επιδιώκει διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση για τις πρακτικές που ακολουθούνται. Η λίστα των ερωτημάτων υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφείς τοποθετήσεις από την πλευρά της FIFA σχετικά με τα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και το Βραβείο Ειρήνης

Ένα από τα κεντρικά θέματα που θίγονται στην επιστολή της UEFA είναι οι σχέσεις της FIFA με την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ζητά επίσημες απαντήσεις και διευκρινίσεις για αυτές τις σχέσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA ζητά επίσης να ενημερωθεί για τον ρόλο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη δημιουργία του Βραβείου Ειρήνης της FIFA. Το συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός για το οποίο η UEFA επιθυμεί πλήρη διαφάνεια και αιτιολόγηση.

Επιπλέον, η UEFA ζητά διευκρινίσεις για οκτώ διαφορετικές υποθέσεις. Κατά την εκτίμηση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, αυτές οι υποθέσεις υπερβαίνουν τα όρια της συνηθισμένης συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στη FIFA και την κυβέρνηση μιας χώρας που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υποθέσεις Μπάλογκαν και φιλοξενίας διασημοτήτων

Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερωτημάτων της UEFA είναι και η υπόθεση του Φολάριν Μπάλογκαν. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ζητά να μάθει τους λόγους για τους οποίους ανεστάλη η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί, αναζητώντας πλήρεις εξηγήσεις.

Σε άλλο σημείο του εγγράφου που απέστειλε η UEFA, ζητούνται απαντήσεις σχετικά με τη φιλοξενία διασημοτήτων σε premium σουίτες, οι οποίες βρίσκονται σε γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η UEFA επιθυμεί να διαπιστώσει εάν αυτές οι σουίτες δόθηκαν στα συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς να καταβληθεί κάποιο αντίτιμο, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας.

Πίεση ενόψει εκλογών

Η επιστολή της UEFA προς τη FIFA, με την πληθώρα των ερωτημάτων, αποτελεί σαφή ένδειξη της εντεινόμενης πίεσης προς τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο. Η χρονική συγκυρία της αποστολής του εγγράφου, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 2027, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξελίξεις.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ζητά πλήρεις και επίσημες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που θέτει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία εντός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών αρχών, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν.

Με πληροφορίες από: Athletiko