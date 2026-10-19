Αζεντίν Ουναϊ: Ο δεύτερος πιο σοβαρός τραυματισμός του Μαροκινού άσου

Ο Αζεντίν Ουναϊ, μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, στάθηκε άτυχος στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας του με τον Αστέρα Aktor, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μακρά απουσία του από τα γήπεδα. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δείχνοντας θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Ο νέος τραυματισμός και η εκτίμηση επιστροφής

Ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναϊ σημειώθηκε στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Η διάγνωση της μαγνητικής τομογραφίας έδειξε θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού του Μαροκινού άσου.

Οι εκτιμήσεις από το «τριφύλλι» αναφέρουν ότι ο Ουναϊ θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι τις γιορτές. Η επιστροφή του αναμένεται να γίνει εντός του Ιανουαρίου του 2027, με την ακριβή ημερομηνία να εξαρτάται από την πορεία της αποθεραπείας του.

Το ιστορικό των σοβαρών τραυματισμών

Αυτός ο τραυματισμός αποτελεί τον δεύτερο πιο σοβαρό στην καριέρα του Αζεντίν Ουναϊ. Ο διεθνής Μαροκινός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μία ακόμα μακρά περίοδο απουσίας, η οποία ξεπέρασε τους 1,5 μήνες.

Το μεγαλύτερο διάστημα που ο Ουναϊ έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης ήταν 82 μέρες. Αυτό συνέβη τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μαρσέιγ και υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι οι μοναδικές στην καριέρα του που τον ανάγκασαν να λείψει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η περίοδος στην Τζιρόνα

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Αζεντίν Ουναϊ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τζιρόνα, όπου επίσης αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών. Συνολικά, έχασε 15 αναμετρήσεις λόγω διαφόρων μυϊκών προβλημάτων.

Στο πρώτο μισό της περιόδου, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός για τρεις εβδομάδες λόγω μυϊκού προβλήματος στη γάμπα. Στο δεύτερο μισό της ίδιας σεζόν, η απουσία του ήταν ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας σχεδόν τους δύο μήνες, πάλι λόγω μυϊκού προβλήματος στη γάμπα.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Τη σεζόν 2024-25, ο Αζεντίν Ουναϊ δεν είχε αντιμετωπίσει σοβαρούς τραυματισμούς αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι απουσίες του ήταν περιορισμένες και οφείλονταν σε λιγότερο σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, έχασε τέσσερις αγώνες λόγω ενοχλήσεων στη μέση και στον προσαγωγό. Αυτά τα προβλήματα δεν τον κράτησαν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον τρέχοντα τραυματισμό του.

Αναλυτικά οι προηγούμενοι τραυματισμοί

Στην καριέρα του, ο Αζεντίν Ουναϊ έχει καταγράψει αρκετές περιόδους απουσίας λόγω τραυματισμών, με τις δύο πιο σοβαρές να ξεπερνούν τον ενάμιση μήνα. Αναλυτικά, οι προηγούμενοι τραυματισμοί του έχουν ως εξής:

Από τις 26 Μαρτίου 2023 έως τις 15 Ιουνίου 2023, ο Μαροκινός άσος έμεινε εκτός δράσης για 82 μέρες λόγω σπασμένου δαχτύλου στο πόδι. Μια άλλη σημαντική απουσία ήταν από τις 3 Ιανουαρίου 2026 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, για 51 μέρες, λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Επίσης, ο Ουναϊ απουσίασε για 21 μέρες από τις 2 Οκτωβρίου 2025 έως τις 22 Οκτωβρίου 2025, λόγω τραυματισμού στη γάμπα. Προβλήματα στη μέση τον κράτησαν εκτός για 26 μέρες, από τις 28 Οκτωβρίου 2023 έως τις 22 Νοεμβρίου 2023, καθώς και για 17 μέρες, από τις 8 Ιανουαρίου 2025 έως τις 24 Ιανουαρίου 2025.

Με πληροφορίες από: Gazzetta