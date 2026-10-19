Γιώργος Γκαλίτσιος: «Θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος με τις 5 νίκες στα πρώτα 6 ματς»

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος, πρώην ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού, μίλησε στο «Gazzetta Magazino» για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ισπανού τεχνικού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Ο Γκαλίτσιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επίδοση των πέντε νικών που κατέγραψε η ομάδα στα πρώτα έξι παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου. Οι δηλώσεις του αναλύθηκαν στο πλαίσιο της εκπομπής, η οποία σχολίασε τις εξελίξεις της Superleague.

Η συζήτηση στο «Gazzetta Magazino»

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το «Gazzetta Magazino» φιλοξένησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή των Πέτρου Μαυρογιαννίδη, Αντώνη Πετρόπουλου και του Γιώργου Γκαλίτσιου. Η εκπομπή επικεντρώθηκε στον απόηχο της 7ης αγωνιστικής της Superleague, μια αγωνιστική που χαρακτηρίστηκε από τους συντελεστές ως «τρελή» λόγω των απρόβλεπτων αποτελεσμάτων και των έντονων αναμετρήσεων που παρακολούθησαν οι φίλαθλοι.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο άλλοτε ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Γκαλίτσιος, ανέλαβε να σχολιάσει το νικηφόρο πέρασμα των Πειραιωτών από το Αγρίνιο, όπου αντιμετώπισαν τον Παναιτωλικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στο συνολικά θετικό ξεκίνημα του Ισπανού προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» και τις πρώτες του επιδόσεις.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ισπανού τεχνικού

Ο Ισπανός προπονητής, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχει καταγράψει ένα αξιοσημείωτο και ιδιαίτερα επιτυχημένο ξεκίνημα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ο Αλγκουαθίλ έχει οδηγήσει την ομάδα σε πέντε νίκες στα πρώτα έξι ματς που έχει καθίσει στον πάγκο της, δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα και προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν. Αυτή η επίδοση έχει προκαλέσει ευμενή σχόλια και συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο, ειδικά δεδομένης της φύσης των αναμετρήσεων.

Η αρχική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, στις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να αποσπάσουν θετικά αποτελέσματα. Το καλό ξεκίνημα του Ισπανού τεχνικού υποδεικνύει μια σταθερή πορεία για την ομάδα, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Σημαντικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ορισμένες από τις νίκες που πέτυχε ο Ολυμπιακός υπό την καθοδήγηση του Ισπανού προπονητή. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επικράτηση στο αιώνιο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που παραδοσιακά έχει τεράστια σημασία και συμβολισμό για τους «ερυθρόλευκους» και τους φιλάθλους τους.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός σημείωσε σημαντικά «τρίποντα» και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα, η ομάδα κατάφερε να κερδίσει την Γιαγκελόνια, επιδεικνύοντας την αγωνιστική της ετοιμότητα. Παράλληλα, οι Πειραιώτες επικράτησαν και της Μαρσέιγ, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε ισχυρούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και τη δυναμική τους στις διεθνείς διοργανώσεις.

Στις εγχώριες αναμετρήσεις, ο πρώην ακραίος αμυντικός των Πειραιωτών στάθηκε και στο νικηφόρο πέρασμα της ομάδας από το Αγρίνιο, όπου επικράτησε του Παναιτωλικού. Αυτές οι νίκες, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα, υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα και την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος υπό τη νέα τεχνική ηγεσία.

Η δήλωση του Γιώργου Γκαλίτσιου και η ικανοποίηση

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος εξέφρασε με σαφήνεια την απόλυτη ικανοποίησή του για την πορεία του Ολυμπιακού υπό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. «Αν ήμουν ο προπονητής εννοείται θα το αγόραζα (τις 5 νίκες στα πρώτα 6 ματς)», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αξία αυτού του επιτεύγματος. Πρόσθεσε ότι η ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει «κάποια πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ απαιτητικά».

Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη δυσκολία των αναμετρήσεων, αναφέροντας συγκεκριμένα τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τη Μαρσέιγ, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. «Δεν είναι εύκολα παιχνίδια και εννοείται αν μου το έλεγες από πριν θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος με τις 5 νίκες», συμπλήρωσε ο Γκαλίτσιος, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του στο έργο του Ισπανού τεχνικού και την αναγνώριση της επιτυχίας του.

Η επίδοση αυτή φαίνεται να έχει ικανοποιήσει και τον παρουσιαστή της εκπομπής, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δήλωσε ότι «θα αγόραζε το 5/5» αν βρισκόταν ο ίδιος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία του επιτεύγματος των πέντε νικών στα πρώτα έξι παιχνίδια για τον Ολυμπιακό και τον προπονητή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta