Ελληνικές διακρίσεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας U21 και στο ομαδικό όπτιμιστ

Ο Μάριος Σταθάς και η Ερμιόνη Γκίκα σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας κάτω των 21 ετών, που έλαβε χώρα στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Ο Σταθάς κατέκτησε την 4η θέση στην κατηγορία ILCA 7, ενώ η Γκίκα τερμάτισε 6η στην κατηγορία ILCA 6. Συγχρόνως, η ελληνική ομάδα πέτυχε την 5η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομαδικού της κατηγορίας Όπτιμιστ, το οποίο διεξήχθη στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοΐας σε υψηλό επίπεδο.

Ο Μάριος Σταθάς λίγο πριν το μετάλλιο στα ILCA 7

Ο Μάριος Σταθάς βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ21 της ολυμπιακής κλάσης ILCA 7. Ολοκληρώνοντας τις εννέα ιστιοδρομίες στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, ο Έλληνας ιστιοπλόος συγκέντρωσε 71 βαθμούς ποινής.

Τον ίδιο αριθμό βαθμών είχε και ο Σλοβένος Λούκα Ζαμπούκοβετς, ο οποίος, ωστόσο, είχε καλύτερα πλασαρίσματα, με αποτέλεσμα ο Στάθας να τερματίσει στην 4η θέση. Πραγματοποιώντας μια έξοχη εμφάνιση, ο Σταθάς κατετάγη 4ος σε σύνολο 118 σκαφών. Οι θέσεις του στις εννέα κούρσες περιλάμβαναν μια 30η (την οποία αφαίρεσε ως τη χειρότερη), καθώς και 4η, 3η, 27η, 9η, 6η, 4η και 14η.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων Ελλήνων στα ILCA 7

Πολύ καλά πλασαρίσματα σημείωσε και ο Αδαμάντιος Πετριανός στην ίδια κατηγορία, ο οποίος κατέλαβε την 9η θέση με 84 βαθμούς ποινής. Οι δικές του θέσεις στις ιστιοδρομίες ήταν 26η (την αφαίρεσε), 20η, 18η, 2η, 13η, 4η, 7η, 17η και 3η.

Στον χρυσό στολίσκο του πρωταθλήματος συμμετείχαν και τέσσερις ακόμη Έλληνες ιστιοπλόοι. Ο Νικόλαος Κομιανός κατετάγη 18ος με 137 βαθμούς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 6η θέση στην κατηγορία κ19. Ο Αλέξανδρος Κυφίδης τερμάτισε 24ος με 164 βαθμούς, ενώ ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε κατέλαβε την 37η θέση με 210 βαθμούς και την 12η στα κ19. Τέλος, ο Γιώργος Κυπραίος ολοκλήρωσε τους αγώνες στην 59η θέση με 344 βαθμούς, όντας 19ος στην κατηγορία κ19.

Η Ερμιόνη Γκίκα στην κορυφή των ILCA 6

Στην κατηγορία ILCA 6, η Ερμιόνη Γκίκα έδειξε την κλάση της, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με 109 βαθμούς ποινής, σε σύνολο 65 σκαφών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 ιστιοδρομίες.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στα Youth θα μπορούσε να είχε βρεθεί ακόμη ψηλότερα στην κατάταξη, αν είχε καλύτερο ξεκίνημα. Οι θέσεις της στις ιστιοδρομίες ήταν 33η (την αφαίρεσε), 9η, 20η, 23η, 17η, 3η, 14η, 8η, 1η και 14η. Η Μιράντα Παπαδάκη τερμάτισε στην 47η θέση στην ίδια κατηγορία.

Η ελληνική ομάδα 5η στο ευρωπαϊκό ομαδικό όπτιμιστ

Μια θαυμάσια εμφάνιση πραγματοποίησε η ελληνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομαδικού της κατηγορίας Όπτιμιστ, το οποίο ολοκληρώθηκε στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η χώρα μας έκανε έναν σπουδαίο αγώνα και κατέλαβε την 5η θέση.

Η ελληνική ομάδα έχασε στις λεπτομέρειες τη συμμετοχή της στους τελικούς αγώνες των πρώτων τεσσάρων ομάδων. Το πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα δυνατό, με συναρπαστικές ιστιοδρομίες καθημερινά, και οι 64 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ισπανία, η οποία κέρδισε στον τελικό την Τουρκία με σκορ 2-0. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ιταλία και την τέταρτη η Πολωνία. Η κλάση Όπτιμιστ δίνει τεράστια σημασία σε αυτά τα πρωταθλήματα, καθώς μέσα από αυτούς τους αγώνες η νέα γενιά των ιστιοπλόων μαθαίνει την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συλλογική στρατηγική, το ομαδικό πνεύμα και τον σεβασμό στον συναθλητή και αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta