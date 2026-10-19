Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για τη συμμετοχή του Λεσόρ κόντρα στην Μπασκόνια

Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη δράση για τον Παναθηναϊκό, καθώς η συμμετοχή του στον αγώνα της EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια θεωρείται δεδομένη. Η αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15. Ο Γάλλος σέντερ είχε προληπτικά απουσιάσει από το πρόσφατο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση.

Η προφύλαξη του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ δεν αγωνίστηκε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, ο οποίος διεξήχθη στις 18 Οκτωβρίου και έληξε με σκορ 95-75 υπέρ των «πρασίνων». Η απουσία του Γάλλου σέντερ από την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ήταν αποτέλεσμα της απόφασης των ανθρώπων της ομάδας να τον προφυλάξουν, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του.

Η συγκεκριμένη κίνηση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο παίκτης είχε αναφέρει ορισμένες ενοχλήσεις στο γόνατο. Οι ενοχλήσεις αυτές είχαν εμφανιστεί μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία διεξήχθη στις 16 Οκτωβρίου για την EuroLeague και έληξε με σκορ 81-91. Η προφύλαξη του Λεσόρ κρίθηκε σημαντική για την αποφυγή σοβαρότερου προβλήματος ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν.

Το οστικό οίδημα και η διάγνωση

Μετά την εμφάνιση των ενοχλήσεων, ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια εξέταση που κρίθηκε αναγκαία για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση του γονάτου του. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι ο παίκτης είχε υποστεί ένα μικρό οστικό οίδημα.

Παρά τη διάγνωση αυτή, η κατάσταση του Γάλλου σέντερ δεν θεωρείται ανησυχητική από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της ομάδας εκτιμούν ότι το οίδημα είναι μικρό και δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμμετοχή του στους επερχόμενους αγώνες, ειδικά στην κρίσιμη αναμέτρηση της EuroLeague, όπου η παρουσία του είναι πολύτιμη.

Επιστροφή στη δράση για την Euroleague

Η αισιοδοξία στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη σχετικά με την πλήρη ετοιμότητα του Ματίας Λεσόρ. Ο παίκτης αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τις μικρές ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν.

Η αναμέτρηση με την Μπασκόνια αποτελεί σημαντικό σταθμό για την πορεία της ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό. Η παρουσία του Λεσόρ κρίνεται καθοριστική, δεδομένου του ρόλου του στην ομάδα και της συμβολής του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Το πρόσφατο αγωνιστικό πρόγραμμα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Περιστέρι στις 18 Οκτωβρίου, σε έναν αγώνα που έληξε με νίκη 95-75 για τους «πρασίνους» στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Σε αυτό το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε, ο Ματίας Λεσόρ παρέμεινε εκτός δράσης για λόγους προφύλαξης.

Πριν από αυτό, είχε προηγηθεί η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 16 Οκτωβρίου, όπου η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 81-91 στην EuroLeague. Ο επόμενος αγώνας για τον Παναθηναϊκό είναι αυτός με την Μπασκόνια, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15, για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα με την επιστροφή του βασικού της σέντερ, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko