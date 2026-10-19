Η Μπρέντφορντ καταγγέλλει οπαδό για μπάλα ράγκμπι στον αγωνιστικό χώρο

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπρέντφορντ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά κατά ενός οπαδού, ο οποίος φέρεται να πέταξε μία μπάλα ράγκμπι στον αγωνιστικό χώρο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας με τη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της Premier League. Ο σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με την αστυνομία του Λονδίνου, παραπέμποντας την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.

Το περιστατικό που «στιγμάτισε» τον αγώνα

Ο αγώνας μεταξύ Μπρέντφορντ και Λίβερπουλ, που διεξήχθη στο στάδιο «Gtech Community Stadium», «στιγματίστηκε» από ένα ασυνήθιστο περιστατικό που δεν σχετιζόταν με το αγωνιστικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που απεικόνιζε ένα άτομο να χτυπάει, από μια κοντινή ταράτσα, μία μπάλα του ράγκμπι.

Η μπάλα αυτή, μετά από γκελ, κατέληξε στη μέση του αγωνιστικού χώρου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του συλλόγου. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε επικίνδυνη και οδήγησε στην απόφαση της Μπρέντφορντ να λάβει αυστηρά μέτρα.

Η αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με τη Λίβερπουλ

Η Μπρέντφορντ υποδέχθηκε τη Λίβερπουλ το Σάββατο (17/10) για την 7η αγωνιστική της Premier League. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, χάρη στο γκολ του Λούις Πότερ, η ομάδα τελικά ηττήθηκε με σκορ 2-1.

Επιπλέον, η Μπρέντφορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες, καθώς αποβλήθηκαν οι Γιάρμολουκ και Γιάνελτ. Ωστόσο, το περιστατικό με την μπάλα του ράγκμπι επισκίασε εν μέρει την αγωνιστική πτυχή της αναμέτρησης, οδηγώντας σε περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά του συλλόγου.

Η επίσημη θέση του συλλόγου

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπρέντφορντ γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με την αστυνομία του Λονδίνου, με σκοπό τον εντοπισμό του δράστη. Ο σύλλογος τόνισε ότι δεν αποκλείεται ο υπεύθυνος να διωχθεί ποινικά για την πράξη του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η Μπρέντφορντ υποστηρίζει την αστυνομική έρευνα μετά την εκτόξευση αντικειμένου από ύψος προς τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Λίβερπουλ». Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το γεγονός.

Κίνδυνος και μέτρα ασφαλείας

Ο σύλλογος της Μπρέντφορντ εξήγησε στην ανακοίνωσή του ότι «μια τέτοια συμπεριφορά είναι επικίνδυνη και ενδεχομένως πολύ επιβλαβής». Για τον λόγο αυτό, το θέμα έχει παραπεμφθεί στην αστυνομία, με την πλήρη υποστήριξη του συλλόγου στις αρμόδιες αρχές.

Στόχος είναι ο εντοπισμός των υπευθύνων και η λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη. Η Μπρέντφορντ τονίζει ότι «η ασφάλεια των οπαδών, του προσωπικού, των παικτών και των διαιτητών την ημέρα του αγώνα είναι ύψιστης σημασίας» και δεσμεύεται να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της λήψης των απαραίτητων μέτρων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta