ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Αντί να ντρέπεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός, βγάζει αστείες ανακοινώσεις»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, απαντώντας στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η δήλωση του «τριφυλλιού» αφορά την εξέλιξη των μηνύσεων που υποβλήθηκαν μετά τον δεύτερο τελικό της GBL το 2025, με τον Παναθηναϊκό να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ολυμπιακού και να αναφέρεται στα «κατάπτυστα συνθήματα» εναντίον της Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, λαμβάνοντας θέση μετά την προηγούμενη δήλωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού σχετιζόταν με την πορεία των μηνύσεων που είχαν κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού της GBL, ο οποίος διεξήχθη το έτος 2025.

Από την πλευρά των ανθρώπων του «τριφυλλιού» υποστηρίζεται ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αντί να αισθάνεται ντροπή για τις πράξεις της και να ζητήσει μία συγγνώμη, προβαίνει σε «ανακριβείς» και «αστείες ανακοινώσεις». Αυτές οι ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, «προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου έχει στοιχειώδη αντίληψη».

Η υπόθεση των μηνύσεων της Δέσποινας Γιαννακοπούλου

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης αποτελεί η υπόθεση των μηνύσεων που κατέθεσε η Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Η κ. Γιαννακοπούλου μήνυσε εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφορικά με τα «αισχρά συνθήματα» που εκφωνήθηκαν εις βάρος της κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Δέσποινα Γιαννακοπούλου δικαιώθηκε «απολύτως» σε σχέση με όλα τα «εμετικά» γεγονότα που υπέστη. Η δικαίωση αυτή αφορά την ουσία των όσων καταγγέλθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο των μηνύσεων.

Τα ευρήματα του αρμόδιου εισαγγελέα

Ο αρμόδιος εισαγγελέας, κατά την εξέταση της υπόθεσης, δέχτηκε ως «απολύτως αληθή γεγονότα» την εκφορά των «κατάπτυστων συνθημάτων» που στράφηκαν εναντίον της Δέσποινας Γιαννακοπούλου. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην πορεία της υπόθεσης.

Επιπρόσθετα, ο εισαγγελέας δέχτηκε ως αληθές το γεγονός ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, την αμέσως επόμενη ημέρα από την εκφορά των συγκεκριμένων συνθημάτων, προχώρησε στην εκ νέου ανάρτησή τους στις επίσημες σελίδες της. Αυτή η ενέργεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγράφηκε στα επίσημα ευρήματα της εισαγγελικής έρευνας.

Δικογραφία για τους φυσικούς αυτουργούς και απουσία δόλου

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι δεν εντόπισε πρόθεση, δηλαδή δόλο, για δυσφήμηση εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός όσον αφορά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο. Η απουσία δόλου για δυσφήμηση αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στην αξιολόγηση της ευθύνης της ΚΑΕ για την ανάρτηση.

Ως συνέπεια αυτής της διαπίστωσης, ο εισαγγελέας προχώρησε στο άνοιγμα δικογραφίας. Η δικογραφία αυτή αφορά τους «φυσικούς αυτουργούς» των συνθημάτων, δηλαδή τα πρόσωπα που τα εκφώνησαν, και όχι την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πράξη της ανάρτησης του βίντεο, δεδομένης της μη ύπαρξης δόλου για δυσφήμηση.

Η έντονη κριτική του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός άσκησε έντονη κριτική στη στάση που τηρεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην ανακοίνωσή της, η «πράσινη» πλευρά ανέφερε ότι «αντί να ντρέπεται» η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πράξεις της, οι οποίες περιγράφονται με λεπτομέρεια από τον εισαγγελέα, ακολουθεί την «προσφιλή της τακτική».

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αντί να ζητήσει μία συγγνώμη, ακόμη και «τόσους μήνες μετά» τα γεγονότα, επιλέγει να εκδώσει «ανακριβείς, αστείες ανακοινώσεις». Οι ανακοινώσεις αυτές, όπως τονίζεται, «προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου έχει στοιχειώδη αντίληψη». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με την αιχμηρή παρατήρηση: «Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Τόσοι είναι...»

Με πληροφορίες από: Gazzetta