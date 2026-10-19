Τιμωρία στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πορτογαλική ομοσπονδία

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) ανακοίνωσε επίσημα την επιβολή τιμωρίας στον Κριστιάνο Ρονάλντο, επιβάλλοντάς του ποινή αποκλεισμού 30 ημερών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 255 ευρώ. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως συνέπεια της κίνησής του να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Το περιστατικό συνέβη πριν από έναν κρίσιμο αγώνα για το Nations League, συγκεκριμένα την αναμέτρηση με τη Δανία, προκαλώντας την αντίδραση της ομοσπονδίας.

Η επίσημη απόφαση της πορτογαλικής ομοσπονδίας

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της τιμωρίας του Κριστιάνο Ρονάλντο το απόγευμα της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου. Η ποινή αφορά την απόφαση του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις προπόνησης της εθνικής ομάδας. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τον αγώνα που επρόκειτο να διεξαχθεί με τη Δανία, στο πλαίσιο των διοργανώσεων του Nations League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FPF, στον εμβληματικό αρχηγό της εθνικής ομάδας επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού διάρκειας 30 ημερών. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 255 ευρώ. Αυτή η τιμωρία έχει ως άμεση συνέπεια ότι ο επιθετικός της Αλ Νασρ δεν θα είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια της επόμενης διακοπής για τις εθνικές ομάδες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον μήνα Νοέμβριο.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης του «Cr7»

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας δεν ήταν τυχαία, καθώς προέκυψε μετά από μία έντονη διαφωνία που είχε με τον προπονητή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Ζορζέ Ζεσούς. Η συγκεκριμένη διαφωνία φέρεται να ξεκίνησε επειδή ο Ζορζέ Ζεσούς δεν χρησιμοποίησε τον Ρονάλντο στον αγώνα που διεξήχθη κόντρα στη Νορβηγία.

Ειδικότερα, ο προπονητής είχε καλέσει τον Ρονάλντο για ζέσταμα, υποδεικνύοντας πιθανή συμμετοχή του, ωστόσο τελικά δεν τον συμπεριέλαβε στην αγωνιστική δράση. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην αντίδραση του ποδοσφαιριστή και την επακόλουθη αποχώρησή του από το στρατόπεδο της εθνικής ομάδας, μια κίνηση που τελικά οδήγησε στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής από την ομοσπονδία.

Η πρωτοβουλία του ποδοσφαιριστή και η αντίδραση της ομοσπονδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός με το προσωνύμιο «Cr7», ζήτησε από την Πορτογαλική Ομοσπονδία να του επιβληθεί τιμωρία. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει αντιληφθεί το λάθος του και προχώρησε σε απολογία για την συμπεριφορά του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του.

Η Ομοσπονδία, από την πλευρά της, επέβαλε μια ποινή που περιγράφεται ως «χάδι», γεγονός που ενδεχομένως να δείχνει μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ένταση της διαφωνίας του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή Ζεσούς. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης με τρόπο που να μην δημιουργεί περαιτέρω αναταραχή εντός της εθνικής ομάδας.

Η επίσημη διατύπωση της πειθαρχικής απόφασης

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο – Τμήμα Μη Επαγγελματικών Στελεχών – της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προχώρησε στην επίσημη διατύπωση της απόφασής του, η οποία αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους της τιμωρίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «υπό τους παρόντες όρους και για τους λόγους που αναφέρονται, το Πειθαρχικό Συμβούλιο – Τμήμα Μη Επαγγελματικών Στελεχών – της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφασίζει, στην προκειμένη περίπτωση, να επικυρώσει πλήρως την κατηγορία».

Ως εκ τούτου, κρίνει τον κατηγορούμενο, Κριστιάνο Ρονάλντο ντος Σάντος Αβέιρο, ένοχο για διάπραξη, «σε μία περίπτωση και υπό την επήρεια φόβου, του πειθαρχικού αδικήματος που προβλέπεται και τιμωρείται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του RDFPF». Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε είναι 30ήμερος αποκλεισμός από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα και χρηματικό πρόστιμο ύψους 255 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta