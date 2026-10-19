Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός, το συμβόλαιο και οι αριθμοί που γράφουν ιστορία

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΠΑΟΚ, ασκώντας τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας. Ενώ το συμβόλαιό του βαίνει προς τη λήξη του, οι «ασπρόμαυροι» έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τον Σέρβο αρχηγό στις τάξεις τους, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε οικονομικές συζητήσεις.

Ηγετικός ρόλος και καθοριστική παρουσία

Ο «Ζίλε», όπως τον αποκαλούν, έχει αναδειχθεί στον πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή του «Δικεφάλου» μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πρόκειται για τον παίκτη που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία στα δύσκολα σημεία των αγώνων, ζητώντας την μπάλα και παλεύοντας με ζήλο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του ημέρα.

Η σημασία του για την ομάδα αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή, όπου ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που ανέλαβε να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση, προσφέροντας δύο σέντρες που μετατράπηκαν σε δύο ασίστ και οδήγησαν σε δύο γκολ. Η ανατροπή του σκορ σε εκείνη την αναμέτρηση έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του Σέρβου αρχηγού.

Το συμβόλαιο και οι συζητήσεις για το μέλλον

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε ηλικία 30 ετών, διανύει την έβδομη σεζόν του στην Τούμπα. Το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Καθώς οι εμφανίσεις του συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν την αξία του στον αγωνιστικό χώρο, το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η εκκρεμότητα αυτή έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της πατρίδας του. Συγκεκριμένα, η Mozzart αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο παίκτης να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στη Μικράς Ασίας, δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το δημοσίευμα. Η πρόθεση της διοίκησης είναι να παραμείνει ο αρχηγός στην Τούμπα.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν εισέλθει ακόμη σε οικονομικές συζητήσεις. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Όταν έρθει η ώρα, θα μπούμε και στα νούμερα που θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν». Προς το παρόν, το ζητούμενο είναι ο Ζίβκοβιτς να παραμείνει πλήρως συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η αντίδραση μετά την αλλαγή στο ΟΑΚΑ

Η σημασία του Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο προπονητής του. Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο τεχνικός Λίσι προχώρησε στην αντικατάσταση του Ζίβκοβιτς στο ημίχρονο, επιλέγοντας τον νεαρό Χατσίδη. Εκείνη την αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ και αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από την απόφαση.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, ωστόσο, έδωσε την απάντησή του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Στην αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, που διεξήχθη στην Τούμπα, ο Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε ο κορυφαίος του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας την αξία και τον χαρακτήρα του.

Οι δηλώσεις του προπονητή Λίσι για τον Ζίβκοβιτς

Ο προπονητής Λίσι είχε αναφερθεί εκτενώς στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τονίζοντας τη σημασία του για την ομάδα. «Μίλησα αρκετές φορές με τον Ζίβκοβιτς, είναι πολύ σημαντικός στα αποδυτήρια και πολύ έξυπνος», είχε εξηγήσει ο Ιταλός τεχνικός. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ζίβκοβιτς διαθέτει έναν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, παρομοιάζοντάς τον με τον Μπούντιμιρ, παίκτη που είχε στην Οσασούνα.

Ο Λίσι δήλωσε την αγάπη του για αυτού του είδους τους παίκτες, οι οποίοι «προπονούνται σκληρά και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν». Αναφορικά με την αντικατάσταση στο ΟΑΚΑ, ο Ιταλός προπονητής την χαρακτήρισε τακτική επιλογή, παραδεχόμενος παράλληλα ότι και ο ίδιος μπορεί να κάνει λάθη. Κατέληξε λέγοντας: «Ένας αρχηγός και έξυπνος παίκτης ξέρει πώς να αντιδράσει και ο Ζίβκοβιτς επέλεξε τον σωστό τρόπο. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta