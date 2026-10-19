Μάντσεστερ Σίτι: Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Χάαλαντ εναντίον της ΑΕΚ

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αμφίβολος για τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην ΑΕΚ. Η αναμέτρηση, που αφορά την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, βρίσκει τους «Πολίτες» να αναζητούν πιθανές λύσεις για την επίθεση, δεδομένης της απουσίας του Νορβηγού διεθνή από την προπόνηση της Δευτέρας.

Το αμφίβολο «παρών» του Χάαλαντ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, είχε δηλώσει αρχικά στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ «μπορεί να είναι διαθέσιμος» για την αναμέτρηση με την Ένωση. Η κατάσταση του Νορβηγού επιθετικού επρόκειτο να αξιολογηθεί μετά την προπόνηση της Δευτέρας (19/10).

Ωστόσο, ο παίκτης δεν έδωσε τελικά το «παρών» στην εν λόγω προπόνηση, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στον αγώνα της Τρίτης (20/10) ιδιαίτερα αμφίβολη. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα κενό στην επιθετική γραμμή της ομάδας, το οποίο ο Ιταλός τεχνικός καλείται να καλύψει.

Η εξαιρετική φετινή πορεία του Νορβηγού

Παρά την αμφιβολία για τη συμμετοχή του, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Έχει σκοράρει σε έξι συνεχόμενα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της κορυφής του βαθμολογικού πίνακα από τη Σίτι.

Η ομάδα έχει σημειώσει ένα άψογο ξεκίνημα στα πρώτα επτά παιχνίδια της χρονιάς. Επιπλέον, το Σάββατο (17/10), στην αναμέτρηση εναντίον της Ίπσουιτς, ο Χάαλαντ πέτυχε το 100ό του γκολ χωρίς πέναλτι στην Premier League. Έφτασε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο με λιγότερες εμφανίσεις από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Το πρόβλημα του δεύτερου φορ

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει ένα επιπλέον πρόβλημα στην επιθετική της γραμμή, καθώς μετά την πώληση του Ομάρ Μαρμούς το περασμένο καλοκαίρι, η ομάδα έχει μείνει χωρίς δεύτερο κλασικό φορ. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι ο Έντσο Μαρέσκα θα πρέπει να καταφύγει σε μία εναλλακτική λύση για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς δεν υπάρχει άλλη φυσική επιλογή για τη θέση του βασικού επιθετικού.

Επιπρόσθετα, ο Σεμένιο, ο οποίος είχε αναφερθεί από τον Μαρέσκα στο παρελθόν ως πιθανή λύση για τη θέση του «εννιαριού», είναι επίσης εκτός πλάνων. Ο Γκανέζος επιθετικός αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου δύο μήνες, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού.

Ο Φιλ Φόντεν ως πιθανή λύση

Μία από τις επιλογές που έχει προτείνει ο Ιταλός τεχνικός είναι ο Φιλ Φόντεν. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έβαλε πρόσφατα τέλος στην «ξηρασία» του, πετυχαίνοντας το Σάββατο το πρώτο του γκολ στην Premier League μετά από δέκα μήνες.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Φιλ μπορεί να είναι μια από τις λύσεις. Έχει ήδη παίξει στο παρελθόν σε αυτή τη θέση, οπότε θα μπορούσε να παίξει ξανά, αλλά αυτή τη στιγμή ο αριθμός εννέα είναι ο Έρλινγκ».

Άλλες επιθετικές εναλλακτικές

Πέρα από τον Φόντεν, οι «Πολίτες» θα μπορούσαν να εξετάσουν και την περίπτωση του Ιλιμάν Εντιαγέ, ο οποίος μεταγράφηκε στην ομάδα το καλοκαίρι. Ο διεθνής Σενεγαλέζος αγωνιζόταν συχνά στην κορυφή της επίθεσης κατά τη σεζόν 2022-23, όταν φορούσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Championship.

Εκείνη τη χρονιά, ο Εντιαγέ είχε πετύχει 14 γκολ και βοήθησε την ομάδα του να εξασφαλίσει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Η εμπειρία του αυτή τον καθιστά μια πιθανή επιλογή για την κάλυψη της θέσης του επιθετικού.

Μία ακόμη επιλογή, την οποία είχε αναφέρει ο Πεπ Γκουαρντιόλα την περασμένη σεζόν, είναι ο Ραγιάν Τσέρκι. Ο Γάλλος μέσος θεωρείται ότι ταιριάζει απόλυτα στον ρόλο του ψεύτικου εννιαριού. Μάλιστα, είχε σκοράρει στη νίκη με 2-0 επί της Μπρέντφορντ στα προημιτελικά του Carabao Cup, όταν χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη θέση. Μέχρι στιγμής, ο Μαρέσκα δεν είχε χρειαστεί να καταφύγει σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta